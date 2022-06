Qual è il futuro delle auto a fine vita? Secondo BMW la risposta è nel riciclaggio dei componenti per creare nuovi oggetti di uso quotidiano.

E' questa la chiave di lettura della composizione House Of BMW, lo stand alla Milano Design Week della Casa di Monaco, che vede impegnati alcuni artisti di fama internazionale nell'ambito della sostenibilità.

Spazio innvoativo

House Of BMW si presenta come uno spazio artistico sperimentale che riprende la visione circolare del Brand, inaugurata con il concept BMW i Vision Circular presentato al Salone di Monaco del 2021 e che abbiamo avuto modo di vedere in anteprima italiana all'edizione 2021 del Concorso d'Eleganza Villa d'Este.

Un'auto immaginata a livello estetico come un'evoluzione spirituale della fortunata i3, ma realizzata con materiali 100% riciclati dalla produzione delle altre auto della Casa.

Un design e un'idea ripresi in pieno dal salottino ricreato dai progettisti dell'Elica, con poltrone e divanetti rivestiti nello stesso materiale scamosciato utilizzato per ricoprire i sedili dell'elettrica BMW iX.

Il programma

Durante i sei giorni del Salone sono previsti una serie di eventi presso l'House of BMW, tra questi un particolare design talk tra Mike Meiré e Domagoj Dukec (Head of BMW Design) con una versione in miniatura proprio della BMW i Vision Circular, realizzata dal vivo e senza sprechi nel corso della settimana utilizzando una stampante 3D.

Massimiliano Di Silvestre, Presidente e Amministratore Delegato di BMW Italia ha commentato così la presenza del Brand al Salone del Mobile 2022:

House of BMW è la location ideale per questo progetto interdisciplinare. Qui, tecnologia, design, bellezza e innovazione condividono il palco con la sostenibilità e la circolarità. E al centro, qualcosa di cui abbiamo riscoperto l’importanza negli ultimi anni: il valore delle relazioni interpersonali.

La House Of BMW si può visitare dal 7 al 12 giugno in Via Verri 10 a Milano, all'interno del residence Mike Meiré – Tales from a Neo Collective Future.