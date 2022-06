Le moto non sono il nostro pane quotidiano, ma per questa volta un'eccezione si può fare visto che Cupra ha consegnato tre Formentor ai membri della VR46 Riders Accademy, l'accademia dei giovani talenti fondata da Valentino Rossi nel 2013 e oggi presente in Moto 3, Moto 2 e MotoGP.

Equipaggiate con diversi optional utili alla vita dei piloti e con i due motori più potenti disponibili a listino, i tre SUV sportivi spagnoli accompagneranno la squadra negli spostamenti di routine per i prossimi mesi.

Consegna a 5 cilindri

In particolare, Alessio Salucci “Uccio”, team manager, ha ricevuto una Cupra Formentor in versione VZ5, quindi equipaggiata con il 2.5 turbo benzina a 5 cilindri da 390 CV, abbinato al cambio automatico a doppia frizione e alla trazione integrale, commentando:

Siamo molto contenti di poter proseguire la nostra collaborazione con CUPRA, marchio con cui condividiamo la passione per le sfide e i valori di professionalità e impegno con uno sguardo sempre rivolto al futuro. L’ho guidata sulle curve insidiose del Ranch (di Valentino Rossi) ancora a dicembre in occasione della 100 km dei campioni e mi è subito piaciuta. So che le doti super sportive di questo SUV unconventional regalano un piacere di guida allo stato puro anche nella guida di tutti i giorni.

A proposito del Ranch, si tratta della location dove vive il circus dell'accademy del "Dottore", situato presso la sua Tavullia e luogo di vero culto per ogni appassionato di moto non solo italiano ma di tutto il mondo. Qui tra curve insidiose e tracciati sterrati i motociclisti hanno modo di mettersi alla prova per capire i propri limiti e innalzarli costantemente.

I due piloti, Celestino Vietti Ramus e Andrea Migno hanno invece ricevuto due Formentor in versione VZ, quindi equipaggiate con il 2.0 turbo benzina a 4 cilindri da 310 CV, abbinato anche in questo caso al cambio automatico a doppia frizione e alla trazione integrale.

Verso Barcellona

Nei giorni precedenti al Gran Premio di Catalunya i quattro piloti della Mooney VR46 Racing Team, Luca Marini, Marco Bezzecchi, Celestino Vietti Ramus e Niccolò Antonelli, hanno colto l'occasione della trasferta spagnola per visitare il quartier generale di Cupra a Martorell.

I quattro sono stati ricevuti dal direttivo del Brand, tra cui il CEO Wayne Griffiths e Pierantonio Vianello, Direttore del brand CUPRA in Italia. Una visita che ha permesso agli aspiranti campioni di conoscere il luogo dove vengono prodotte le Formentor.

Pierantonio Vianello, Direttore del brand CUPRA in Italia ha commentato:

Abbiamo passato una giornata speciale assieme ai piloti, e gli abbiamo fatto conoscere il cuore del nostro headquarter a Barcellona, dove costruiamo Formentor che guideranno, per fargli scoprire l’impulso e la passione da cui CUPRA prende forma.