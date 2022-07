Pochi secondi e via. Una Subaru GL vola sopra un ponte nelle Florida Keys. Al volante c'è Travis Pastrana, il pilota americano che abbiamo visto compiere molte altre imprese incredibili. Il breve filmato che vi mostriamo di seguito è stato realizzato da un utente di Instagram e mostra l'auto che sfreccia lungo la strada e poi salta, mentre alcune persone in barca guardano ed esultano.

Una Subaru modificata

La bravata è avvenuta a Marathon, in Florida, una località situata all'incirca al centro delle Florida Keys, a sud-ovest di Key Largo e a nord-est di Key West. La Subaru GL protagonista ha poco di originale: ha preso in prestito l'aspetto di una GL del 1983 ed ha ereditato un telaio tubolare spaceframe (dove la scocca non ha funzione portate e tale compito è assolto da una struttura tubolare), pannelli della carrozzeria in fibra di carbonio e molte altre modifiche. Elementi aerodinamici attivi sono stati inseriti in ogni angolo e lo spoiler posteriore può estendersi per creare un'ala che aumenta la deportanza.

La potenza è fornita da un quattro cilindri boxer turbocompresso che eroga la potenza di oltre 860 CV; il cambio è un sequenziale a sei velocità. Il differenziale è lo stesso della WRX STI di Pastrana che ha battuto il record di Mount Washington e le sospensioni sono di tipo "World Rally Championship", a corsa lunga.

Dentro c'è un quadro strumenti personalizzato con un aspetto retrò-futuristico che evoca KITT di Knight Rider. Lo stereo, invece, proviene da una GL del 1983.

Fotogallery: Foto - 1983 Subaru GL Wagon a Goodwood 2022

46 Foto

Il riscaldamento a Goodwood

La Subaru GL avrà pure saltato quel ponte, ma la sua non è una prima volta. Al Goodwood Festival of Speed di quest'anno, Pastrana ha corso con lei facendo segnare un tempo di 46,20 secondi, il che gli è valso un quarto posto (il record di 39,08 secondi è stato raggiunto dall'hypercar elettrica McMurtry Speirling).

Pastrana che salta il ponte farà parte del nuovo episodio di Gymkhana in cui probabilmente vedremo Ken Block al volante dell'Audi S1 E-Tron Quattro Hoonitron.

Fotogallery: Foto - 1983 Subaru GL Wagon