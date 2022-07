Chissà se esiste (ma sicuramente esisterà) un collezionista di modellini auto firmati Lego. Nel caso ci stia leggendo si prepari a fare spazio sullo scaffale: il primo agosto arriverà la Chevrolet Camaro Z28 in mattoncini colorati, ad aggiungersi al sempre più sterminato club di set su ruote del colosso danese.

Un tuffo nel passato con la replica della prima generazione della gloriosa muscle car statunitense in versione Z28, una delle più potenti in commercio all'epoca, dietro solo alle versioni mosse dal dall'esagerato V8 da 6,5 e 7 litri.

Sta ovunque

Le dimensioni della Chevrolet Camaro Z28 della Lego - inserita nel catalogo Icons assieme alla Ecto-1 dei Ghostbusters, la Porsche 911 Turbo, la Fiat 500 e la DeLorean di Ritorno al Futuro - non sono esagerate: lunghezza 36 cm, larghezza di 14 e altezza di 10, per un totale di 1.458 mattoncini a ricreare la muscle car in una doppia anima: coupé o cabrio.

Il nuovo set Lego permette infatti di scegliere quale tipologia di carrozzeria utilizzare, potendo anche optare tra 2 differenti stili per le luci anteriori (tonde o a scomparsa) e se mettere o meno le bande (rosse o bianche) longitudinali a correre lungo tutta la carrozzeria.

Carrozzeria ricreata fin nel minimo dettaglio, così come gli interni e alcuni elementi meccanici come ruote sterzanti, motore (il V8, of course) con elementi semoventi, portiere e baule apribili.

Acquistabile a partire dal primo agosto 2022 la Chevrolet Camaro Z28 della Lego sarà in vendita a 169,99 euro.