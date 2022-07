Dopo il successo delle versioni Hybrid, che hanno fatto registrare già 4.500 ordini dal lancio, Alfa Romeo Tonale è disponibile con una motorizzazione diesel, che può essere ordinata da oggi online e presso tutte le concessionarie del marchio. Ecco tutti i dettagli.

Com'è la Tonale diesel

Alfa Romeo Tonale diesel è equipaggiata con un motore da 1,6 litri che offre una potenza di 130 CV e un picco di coppia di 320 Nm abbinati al cambio automatico a doppia frizione a 6 marce. Confermato il rapporto di sterzo delle altre versioni, 13,6:1, che rende la Tonale il SUV con lo sterzo più diretto del segmento anche le tecnologie delle altre versioni.

Sulla Tonale diesel, infatti, ci sono l'Integrated Brake System, che governa il sistema di pinze Brembo a 4 pistoncini e i dischi autoventilati; il Dynamic Torque Vectoring e le sospensioni con ammortizzatori FSD. Anche per il diesel rimangono le tre versioni (Super, Sprint e TI). I prezzi dell'Alfa Romeo Tonale 1.6 diesel partono da 35.500 euro.

Tonale diesel: made for business

L'ingresso nella gamma Alfa Romeo Tonale di una motorizzazione diesel permette al SUV del Biscione di posizionarsi nel segmento C-SUV premium per la clientela business. Alfa Romeo punta dunque a far diventare un'auto aziendale ambita e capace di sostenere le esigenze richieste dal mercato B2B, e il motore diesel è sicuramente il passo necessario per raggiungere fleet manager e long runner.

Alfa Romeo Tonale diventa un NFT

Il nuovo SUV del marchio italiano - lo ricordiamo - ha debuttato da poco sul mercato senza rinunciare ad esordire anche in un panorama tutto nuovo, come quello dei Non Fungible Token.

Ogni esemplare di Alfa Romeo Tonale avrà infatti il suo NFT, una sorta di carta d'identità su cui verranno riportate le principali informazioni sull'auto, come manutenzione eseguita, chilometri percorsi ed eventuali incidenti.