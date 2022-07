La versione GR Sport debutta anche sulla Toyota Yaris Cross con alcuni irrigidimenti al telaio, un gruppo sospensioni rivisto per ottenere una maggiore stabilità e una migliore precisione di sterzo.

Con poche modifiche a livello estetico, sarà in vendita in Giappone a partire da agosto. I prezzi e le disponibilità per il mercato europeo non sono ancora stati comunicati.

Più bassa e precisa

La prima grande modifica visibile in questa nuova versione dall'accento sportivo del SUV giapponese è l'altezza da terra. Grazie alle nuove sospensioni, la scocca è stata abbassata di 10 millimetri rispetto alle versioni standard, irrigidendosi. Questo ha comportato in primis un miglioramento della dinamica di guida, almeno secondo i dati sulla carta, con una maggior precisione di sterzo e un minor rollio complessivo.

Gli ingegneri Toyota si sono occupati anche di aggiungere alcuni rinforzi al telaio, soprattutto nella parte centrale del sottoscocca e nella parte posteriore, il tutto abbinato a dei nuovi cerchi in lega da 18 pollici.

Mappatura sportiva

A livello meccanico rispetto alle versioni standard non sono state apportate grandi modifiche, tranne per un aumento generale della sensibilità del pedale dell'acceleratore, che ora dovrebbe quindi risultare più reattivo e sportivo.

Parlando del powertrain invece, la versione GR Sport è stata equipaggiata con la versione a trazione integrale della Yaris Cross, dotata quindi della coppia di motori distribuiti tra asse anteriore e posteriore. Davanti infatti ha trovato posto il classico tre cilindri termico da 1,5 litri in grado di produrre 118 CV, abbinato al motore elettrico posizionato sull'asse posteriore.

Estetica tradizionale

A livello estetico le modifiche apportate nello stile sono state minime. I designer della Casa si sono occupati di aggiungere delle piccole griglie a nido d'ape nella parte anteriore e posteriore, dei nuovi cerchi in lega e le pinze dei freni verniciate in rosso.

All'interno, la Yaris Cross GR Sport è stata equipaggiata con sedili anteriori sportivi misti pelle/tessuto, con un volante a tre razze rivestito in pelle e dotato del logo GR, con pedali in alluminio e un nuovo pomello del cambio automatico.

La Yaris Cross GR Sport sarà in vendita in Giappone a partire da agosto con prezzi non ancora specificati per il mercato europeo.