Partono oggi gli ordini per la Toyota Corolla Cross, con prezzi a partire da 34.500 euro. Si tratta di un prezzo lancio, con sconto di 3.500 euro rispetto al listino normale se si opta per il finanziamento Toyota Easy, valido per tutte le versioni del nuovo SUV compatto giapponese.

Versioni che prevedono un listino semplificato, come sempre più spesso avviene per molti costruttori, con 2 allestimenti - Trend e Lounge - altrettanti schemi di trazione - anteriore o 4WD - e una sola motorizzazione. La Toyota Corolla Cross sarà infatti disponibile unicamente col powertrain full hybrid di 2 litri da 197 CV.

Le versioni

La Toyota Corolla Cross in allestimento Trend offre di serie cerchi in lega da 18”, luci full LED, portellone posteriore ad azionamento elettrico, vetri posteriori oscurati, climatizzatore automatico, sistemi di assistenza alla guida racchiusi nel pacchetto Toyota Safety Sense 3, monitor centrale da 10,5” con compatibilità con Apple Carplay e Android Auto e strumentazione digitale da 12,3”.

La Corolla Cross Lounge aggiunge interni misto pelle e tessuto, sedili riscaldati, Blind Spot Monitor, tetto panoramico, impianto audio JBL e navigatore satellitare.

La lista degli optional comprende invece interni in pelle (800 per Lounge) e le tinte speciali Pearl White e Tokyo Red per la carrozzeria, entrambe a 950 euro sia per Trend sia per Lounge.

Come detto i prezzi prevedono uno sconto di 3.500 se si opta per il finanziamento Toyota Easy, così composto: anticipo di 10.800 euro con 48 rate mensili da 269 euro per la Trend, 314 per la Lounge.,Per l'acquisto della Corolla Cross senza finanziamento il listino parte da 38.000 per la Trend 2WD, con la Lounge che richiede 3.000 euro in più. Se si preferisce la trazione integrale AWD-i bisogna invece prevedere un esborso aggiuntivo di 2.500 euro.

Presente anche un'offerta per il noleggio a lungo termine, con anticipo di 4.800 euro e canone mensile di 48 mesi a 469 euro IVA esclusa.

Toyota Corolla Cross, i prezzi