Le auto tornano a BolognaFiere. Questa mattina è stato firmato un accordo tra Padova Hall e BolognaFiere che prevede un’ampia collaborazione e il trasloco di "Auto e Moto d’Epoca" da Padova a Bologna. Dal 20 al 23 ottobre di quest'anno l'evento continuerà a svolgersi a Padova, poi dal 2023 si cambierà location.

Una ripartenza importante

"Padova è stata la culla di Auto e Moto d’Epoca, la città in cui ha raggiunto dimensioni davvero internazionali - ricorda l'Amministratore delegato di Intermeeting Srl, Mario Carlo Baccaglini -. Con l’edizione 2021 siamo riusciti a superare la battuta d’arresto della pandemia, tornando a numeri all’altezza dei successi delle edizioni pre-Covid con 4 giorni di manifestazione, 115mila metri quadri, 1600 espositori e un pubblico proveniente da tutto il mondo. La manifestazione può crescere ancora e per farlo sono necessari spazi più ampi che la fiera di Bologna è in grado di garantire".

Gianpiero Calzolari, Presidente di BolognaFiere, sottolinea che "una manifestazione come Auto e Moto d’Epoca non poteva trovare una collocazione migliore che a Bologna, in Emilia-Romagna, dove alcuni dei marchi automobilistici e motociclistici più importanti del mondo sono nati e continuano ad alimentare il mito della velocità".

Per il capoluogo dell'Emilia-Romagna è un traguardo molto importante. L'ultimo Motor Show si è tenuto nel 2017 e con Auto e Moto d’Epoca i motori tornano in scena a contatto con il pubblico.

"La Motor Valley è uno degli asset fondamentali della promozione culturale e turistica della nostra regione sulla scena internazionale – prosegue Calzolari –, un patrimonio mondiale unico di brand iconici – da Ferrari a Maserati, da Pagani a Lamborghini, da Ducati a Dallara e Tazzari – e di conoscenza, strutture ricettive, circuiti, musei, collezioni private, artigiani restauratori, imprese campioni di progettazione e design, e un Master in Advanced Automotive Engineering".

Non solo auto

L’accordo prevede una transazione a favore di Padova per un valore di 5 milioni di euro, equamente suddivisi tra Padova Hall Spa e Intermeeting Srl, proprietarie del marchio. Inoltre, al di là delle auto, secondo quanto stabilito nell’accordo, il calendario di Fiera di Padova si arricchirà di nuove manifestazioni di taglio professionale, in particolare negli ambiti del termalismo e degli sport invernali.

Il nuovo centro congressi padovano firmato da Kengo Kuma, inaugurato in aprile, già a fine anno entrerà a pieno regime e si prevede un indotto costante per la città, spalmato lungo tutto l'anno.