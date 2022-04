Sembra che il Salone di Ginevra non sia ormai un qualcosa da inserire nei libri di storia. La kermesse elvetica infatti, dopo le 3 edizioni cancellate (2020, 2021 e 2022) tornerà nel 2023. A dirlo sono direttamente gli organizzatori con un breve post su Facebook

SEGNATEVI LE DATE! Siamo felici di confermare che la 91esima edizione del Salone Internazionale dell'automobile di Ginevra è partita per il 2023! Da martedì 14 febbraio a domenica 19 febbraio 2023. Vi aspettiamo tutti durante questa emozionante settimana!

Pare che, almeno per ora, la promessa fatta a ottobre 2021 - quando venne annunciato l'annullamento del Salone di Ginevra 2022 - verrà mantenuta. Sappiamo bene però come fare programmi a lungo termine in questo periodo storico non sia facile, ma la voglia di tornare a vedere auto dal vivo è più forte.

Salone di Ginevra 2023, le date

Come già avrebbe dovuto essere nel 2022, il Salone di Ginevra 2023 si terrà in anticipo rispetto a quanto abituati negli scorsi anni. L'evento si terrà infatti dal 14 al 19 febbraio, come sempre all'interno della fiera di Ginevra. Tempistica differente e durata ridotta: 5 giorni e non 10 come prima della pandemia.

È naturalmente ancora troppo presto per parlare di cosa si vedrà al Salone di Ginevra del prossimo anno, mentre per quanto riguarda il format dovrebbe essere quello rinnovato, con un palcoscenico dove i vari rappresentanti di spicco del mondo automotive potranno parlare davanti al pubblico, anche collegato in streaming.

Come per il Salone di Monaco poi ci dovrebbero essere anche auto da provare, una grande novità per un salone da sempre "statico".