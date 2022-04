Il Salone dell'Auto di Pechino è stato rimandato a data da destinarsi a causa della pandemia da Covid-19. Sarebbe dovuto iniziare il 21 Aprile, per portare al debutto alcune delle auto più attese del momento a livello globale, tuttavia nei giorni scorsi i casi hanno registrato un nuovo incremento e non è possibile realizzare l'evento. Ricordiamo quindi tutte le auto che sarebbero dovute essere presentate nell'attesa di ulteriori sviluppi.

Comunicato social

Le voci di un possibile secondo posticipo dell'evento giravano da settimane e alcuni giorni fa, il segretariato di Auto China, il nome proprio del Salone, ha confermato le ipotesi con un post scritto su WeChat (la più famosa piattaforma social cinese), annunciando che l'edizione di quest'anno sarà effettivamente di nuovo posticipata, a data da destinarsi.

Gli organizzatori, infatti, non hanno fornito un calendario su quando potrebbe essere riorganizzato l'evento. Originariamente la data di inizio dell'Auto China 2022, come viene ufficialmente chiamato l'evento, era fissata per il 21 aprile, con il canonico primo giorno dedicato ai media e alla stampa, per terminare poi il ​​30 Aprile.

In un messaggio pubblicato nel fine settimana, i rappresentanti di Auto China hanno dichiarato:

Presteremo molta attenzione allo sviluppo dell'epidemia e ci adopereremo per migliorare l'organizzazione dell'evento e il lavoro di servizio secondo i requisiti della politica di prevenzione e controllo dell'epidemia. tempo di attesa dopo la proroga sarà notificato separatamente.

Le novità

I fan BMW della Repubblica popolare cinese saranno sicuramente delusi nell'apprendere la notizia dal momento che le nuove berline Serie 7 e l'elettrica i7 avrebbero dovuto fare la loro prima ufficiale comparsa proprio al Salone.

Per sopperire al posticipo dell'evento, la Casa ha programmato un evento interno per il 20 Aprile, qui saranno svelate le due nuove auto, con nome in codice di progetto G70. Stesso discorso anche per la prossima i3 Sedan recentemente mostrata in anteprima con alcune foto spia, che avrebbe dovuto proprio debuttare all'evento.

Un'altra auto importante, anche se solo in formato di concept, che avrebbe dovuto debuttare al Salone di Pechino è la berlina elettrica Volkswagen Aero B, che quindi dovrebbe essere presentata ufficialmente l'anno prossimo. Un'auto che, almeno per il mercato cinese, dovrebbe rappresentare l'erede spirituale della Passat, ma solo con motori a zero emissioni.

Non sarebbero poi di certo mancati tutti quei marchi cinesi di cui recentemente abbiamo parlato, come Aiways o GAC, oppure altre auto di produttori europei ma esclusivamente destinate al mercato orientale, come l'Audi Q5 e-tron o la Volkswagen Lamanado L, erede della Jetta.

Non resta quindi che attendere, molte auto potrebbero essere svelate online o in eventi esclusivi nelle prossime settimane.