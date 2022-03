Prendete una tipica berlina tedesca a quattro porte, allungatele il passo facendola diventare un'ammiraglia media e sostituite il motore termico con un motore elettrico. Ecco la ricetta alla base della nuova BMW i3 eDrive35L, la versione elettrica al 100% delle ben nota BMW Serie 3, ma destinata al solo mercato cinese.

L'inedita BMW i3 eDrive35L, che curiosamente riprende il nome della prima elettrica della Casa tedesca, la compatta e futuribile i3, sarà disponibile solo in Cina a maggio 2022 e sfrutta il powertrain elettrico di quinta generazione già utilizzato su iX3, iX e i4, ma sulla carrozzeria a passo lungo dell'attuale Serie 3.

Frontale "elettrico"

L'unica immagine ufficiale di questa BMW Serie 3 elettrica destinata esclusivamente al mercato cinese ci mostra alcune modifiche di dettaglio rispetto alla berlina in vendita anche da noi. Nello specifico è possibile notare un frontale ridisegnato con calandra a doppio rene senza feritoie di raffreddamento, oltre a fari e paraurti di forma inedita.

Nuovo è anche lo stile dei cerchi in lega dal design aerodinamico, mentre lo sportellino di ricarica della batteria è posizionato sul passaruota anteriore sinistro proprio come sulla versione ibrida plug-in BMW 330e.

286 CV e 526 km di autonomia

Oltre al passo lungo che tanto piace a una larga fetta di clienti cinesi che vogliono viaggiare davvero comodi sui sedili posteriori, la BMW i3 eDrive35L offre sospensioni adatte alle strade del Paese orientale, sviluppate assieme ad altre componenti specifiche per la Cina da BMW Brilliance Automotive Ltd. di Shenyang, città dove vengono anche prodotte le vetture.

La BMW i3 eDrive35L è una quattro porte lunga 4,87 metri e con un passo di 2,96 metri contro i 2,85 metri della Serie 3 standard. Il motore elettrico da 286 CV (210 kW) e 400 Nm permette a questa Serie 3 a zero emissioni di accelerare da 0 a 100 km/h in 6,2 secondi.

La batteria da 70,3 kWh nominali e 66,1 kWh effettivamente utilizzabili permette alla BMW i3 eDrive35L di percorrere 526 km con un pieno (ciclo di omologazione CLTC), con un consumo combinato di 14,3 kWh/100 km. Il caricatore di bordo è in grado di garantire ricariche in corrente alternata a 11 kW, con una ricarica da 95 kW in corrente continua. Dalle colonnine a corrente continua possono bastare 35 minuti per passare dal 10 all'80% della carica. Il bagagliaio ha una capacità di carico di 410 litri.