Berlina, station wagon e firmata Alpina: la BMW Serie 3 vive di differenti anime, tutte protagoniste delle foto spia che vi mostriamo oggi, con muletti del restyling della media bavarese sparsi tra la Germania alla Svezia per i classici test su strada. Più un bonus: la versione Touring firmata Alpina (conosciuta col nome di Alpina B3 Touring).

Un'infornata di scatti che le mostrano con leggere camuffature (Touring a parte) all'anteriore e al posteriore, dove si concentreranno le maggiori novità che vedremo entro fine anno.

Pochi dettagli

C'è da dire che nonostante siano ridotti all'osso i camuffamenti svolgono alla perfezione il loro compito, nascondendo ogni dettaglio del muso delle BMW Serie 3 berlina e station, specialmente a livello della griglia, impedendoci quindi di constatare se i rumors che vorrebbero il doppio rene leggermente più grande - senza però ingigantirsi come sulla M3 - siano o meno fondati.

Si vedono leggermente meglio i proiettori, la cui forma sembra in tutto e per tutto simile a quella della Serie 3 attuale, ma potrebbero essere leggermente più assottigliati e avere una nuova firma luminosa. Al posteriore le differenze dovrebbero riguardare il disegno del paraurti e parte delle luci, che manterranno comunque l'attuale sviluppo a "L".

Alpina B3 Touring

La sportiva Alpina B3 Touring - che si riconosce per il disegno dei cerchi in lega, per i montanti centrali argentati e altri dettagli - riprende quanto (non) visto sulla station normale, mentre sotto il cofano avrà di serie il 3.0 6 cilindri in linea, ma non potente come quello che muoverà la BMW M3 Touring, anch'essa in arrivo nel corso dell'anno e tra le novità BMW 2022 più attese.

Per tutte e 3 le novità più grandi le si avranno in abitacolo, con l'adozione del nuovo sistema di infotainment mutuato dalle elettriche iX e i4, da gestire tramite un monitor centrale curvo e unito alla strumentazione 100% digitale.