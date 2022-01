In Europa non è un periodo semplice per le berline. Trasformate in crossover o semplicemente tagliate fuori dalla gamma, le classiche tre volumi occupano una fetta sempre più ridotta del mercato.

Tutt’altra storia in Cina dove questo segmento continua ad essere apprezzato. Così, dopo la nuova Ford Mondeo, anche Volkswagen ha lanciato un modello esclusivo per i cinesi: la Lamando L.

Imparentata con la “nostra” Jetta

Agli europei il nome non dirà molto. In realtà, la L è una versione evoluta della Lamando, il nome cinese della Jetta generazione A6, venduta anche in Italia tra il 2010 e il 2018. Costruita dalla joint venture cinese SAIC-Volkswagen, la versione L si caratterizza per le dimensioni più generose rispetto alla Lamando/Jetta di partenza.

Lunga 4,78 m, larga 1,83 m e alta 1,47 m, può contare su un passo di 2,73 m (rispetto ai 2,66 m della Lamando tradizionale).

Anche la piattaforma è diversa, con la Lamando tradizionale che si basa sulla MQB, mentre la Lamando L è costruita sulla MQB Evo, la stessa che dà origine Golf, Skoda Octavia e Seat Leon. In generale, il look sembra mettere insieme alcuni elementi della Golf con quelli dell’Arteon e il risultato finale è una berlina sportiva con linee sportive.

Equipaggiamento completo e motore 1.4 TSI

Lo stesso abitacolo sembra derivato dalla “nostra” Golf, anche se Volkswagen ha cambiato il design della plancia e degli schermi e la disposizione di alcuni comandi.

La dotazione della Lamando è piuttosto completa e comprende i sedili con regolazioni elettriche, tetto panoramico, head-up display, impianto audio Bose, cambio automatico a doppia frizione DSG a 7 rapporti shift-by-wire e cruise control adattativo. Per il momento, l’unico motore disponibile è un 1.4 TSI da 150 CV e 250 Nm, ma nei prossimi mesi potrebbe arrivare anche un più potente 2.0 TSI.

La versione L affiancherà la Lamando tradizionale ed entrerà in produzione in primavera. La vedreste bene anche sulle nostre strade?