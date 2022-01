Alla fine, dopo mesi di foto spia e rumors, la nuova Ford Mondeo si mostra in veste ufficiale. La popolare berlina dell'Ovale Blu sarà - almeno all'inizio - un’esclusiva per il mercato cinese. Attualmente infatti non sono stati comunicati, né previsti, piani per un eventuale approdo in Europa o Nord America (dove è chiamata Ford Fusion).

Trasformata nelle forme e nel design, la nuova Mondeo sarà costruita dalla joint venture Changan Ford nell’impianto cinese di Chongqing.

Un nuovo corso stilistico

Durante l’evento di presentazione, il focus della Casa è stato sullo stile del modello. La Ford Mondeo 2022 incarna il linguaggio di design denominato “Progressive Energy in Strength”, portato alla ribalta in Cina da altri modelli esclusivi per questo mercato come la Evos e l’Equator.

Effettivamente, il look sembra rompere i legami col passato proponendo linee completamente nuove. Il frontale, con la calandra imponente e i sottili fari LED, si ispira ispirano proprio alla Evos, mentre la silhouette appare ancora più filante.

Il lunotto inclinato e quasi da coupé e si unisce ad una coda ridisegnata, attraversata da luci LED unite dall’ormai sempre più presente barra orizzontale. I tre intagli sui gruppi ottici posteriori ricordano vagamente quelli della Mustang Mach-E, mentre il diffusore con profili grigi sembra derivato da crossover e SUV.

Motori non elettrificati

Anche se Ford non ha diffuso informazioni ufficiali sulle motorizzazioni, il badge “245” sul portellone lascia intuire che sotto al cofano ci sia un 2.0 EcoBoost da 249 CV a benzina, già impiegato su altri modelli non europei come la Bronco Sport negli USA.

Il propulsore dovrebbe essere abbinato alla trazione anteriore e ad un cambio automatico a 8 rapporti. La piattaforma, invece, è la C2, utilizzata come base della Lincoln Zephyr, un’altra esclusiva di lusso per la Cina.

Le prime nuove Ford Mondeo verranno consegnate nel corso del 2022. In Europa, invece, la produzione dell’attuale generazione di berlina e station wagon dovrebbe fermarsi a marzo. Per la berlina si tratterà di un vero e proprio addio, a sostituirla (e a subentrare, forse, alla Edge) ci penserà infatti un SUV probabilmente ispirato alla Ford Evos e tra le novità Ford attese per il 2022.