Sembra che la Volkswagen ID.6, il nuovo SUV elettrico della Casa tedesca, debutterà nel corso del 2021 ma non sarà disponibile su tutti i mercati. Stando a nuove indiscrezioni infatti pare che sarà riservato esclusivamente al mercato cinese, almeno all'inizio.

"Si, è in fase di sviluppo, ma al momento è un modello per la Cina" ha dichiarato ad Autocar Ralf Brandstatter, a capo del reparto auto di Wolfsburg, il quale ha continuato "C'è la possibilità che possa essere venduta anche in altri mercati, ma è un'eventualità che stiamo ancora esaminando".

La Cina al centro

Che la Cina rappresenti il mercato di riferimento per le auto elettriche non è certo un mistero e non deve stupire quindi come i vari brand dedichino al mercato della Repubblica Popolare modelli e sforzi produttivi, creando anche joint venture con costruttori locali per produrre direttamente in loco le proprie auto.

La stessa Volkswagen ha in programma di investire 15 miliardi di euro nei prossimi 4 anni per progetti legati alla mobilità elettrica in Cina, continuando a collaborare con i gruppi cinesi FAW, SAIC e JAC.

Concept di serie

Tornando alla Volkswagen ID.6, dovrebbe trattarsi nè più nè meno della versione di serie della ID Roomzz, concept vista per la prima volta al Salone di Shanghai 2019. Un SUV basato sulla piattaforma MEB (come ID.3, ID.4 e gran parte delle prossime elettriche del Gruppo, compresa l'anti Tesla Model S) con misure extra large: 4,93 metri di lunghezza, 1,9 di larghezza, 1,67 di altezza e passo di 2,96 metri.

Misure superiori a quelle della Touareg e vicine alle varie Audi Q7, BMW X5 e Mercedes GLE, tutte superiori ai 4,9 metri. Proporzioni importanti per un abitacolo da 7 posti e autonomia di 450 km circa, grazie a un pacco batterie da 82 kWh.

Batterie che potrebbero essere disponibili in differenti tagli, come avviene per molte auto elettriche, col top rappresentato dalla versione da 110 kWh per una percorrenza superiore ai 600 km con una sola ricarica.