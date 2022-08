Non cambia la formula Progetto Valore Volkswagen per le vetture della Casa tedesca: un classico finanziamento balloon con anticipo, mini rate e maxi rata finale, variamente configurabile.

Per l’ultima versione della Volkswagen Polo, l’esempio ufficiale con l’importo più basso si riferisce alla versione 1.0 TSI da 95 CV in allestrimento Life, il cui listino di partenza è di 21.750 euro.

Grazie all’offerta di Casa e Concessionarie, si ottiene uno sconto di 2.523 euro: si parte quindi da 19.227 euro, senza obbligo di permuta o rottamazione. Versando un anticipo di 3.600 euro e altri oneri, come IPT o costi di apertura pratica, le rate mensili sono 35 da 209 euro (TAN 6,89%, TAEG 8,49%).

La rata finale, che è anche valore futuro garantito, è pari a 11.082,06 euro; in caso di restituzione, si pagano 0,07 euro per ogni chilometro in più risptto ai 45.000 previsti.

Vantaggi

Anche senza incentivi specifici, le Case permettono di ottenere sconti sul listino iniziale, indipendentemente da permute o usato da rottamare. Volkswagen, quindi, consente di ottenere oltre 2.500 euro di sconto su una nuova Polo a benzina, e di contenere le rate mensili in poco più di 200 euro, più le spese, nella formula che considera una percorrenza media di 15.000 km l’anno.

Svantaggi

Per ottenere l’importo esatto occorre aggiungere oneri finanziari e costi fissi, oltre agli eventuali optional presenti sulle vetture proposte. In questa offerta sulla Polo lo sconto è di 2.523 euro, ma è richiesto un anticipo di 3.600 euro.

In sintesi