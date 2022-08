Non sempre tutte le Dacia sono oggetto di promozione, ma in agosto gli esempi del finanziamento PlusValore Dacia riguardano vari modelli della gamma: ad esempio, la Sandero Stepway, versione dall’aspetto off-road della popolare due volumi rumena.

La Dacia Sandero Stepway Essential TCe 90 CV si acquista a partire da 14.500 euro, ai quali si devono aggiungere IPT e PFU. Con un anticipo di 2.530 euro, si pagano 36 rate da 179,80 euro (TAN 6,49%, TAEG 8,52%): la Casa sottolinea che si tratta all’incirca di 6 euro al giorno.

Al termine c’è la maxi rata di 8.845 euro, per un totale di 30.000 km e 0,10 euro per ogni chilometro percorso in più, da pagare in caso di restituzione.

Nella rata, Dacia include anche finanziamento protetto e un pack service che comprende tre anni di furto e incendio e un anno di driver insurance.

Vantaggi

Grazie alle politiche sul prezzo di listino, i costi complessivi per questa Sandero Stepway sono ben dilazionabili: l’anticipo è facilmente compensabile con una permuta, e le rate di 6 euro al giorno sono il principale argomento pubblicitario per questo offerta di Dacia. Oltreutto, la rata comprende anche finanziamento protetto e un packl service assicurativo.

Svantaggi

La versione Essential è quella di attacco per la Sandero Stepway, ed il prezzo di 14.500 euro è quello di listino ufficiale, già promozionato ma non così ridotto come nel periodo degli incentivi.

In sintesi