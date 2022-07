Per il terzo mese consecutivo la Peugeot 208 si conferma regina del mercato europeo dell'auto con 24.488 esemplari immatricolati a livello continentale a giugno 2022.

La compatta francese continua quindi a segnare una crescita costante nelle vendite (+38% su giugno 2021), nonostante un'Europa (EU+EFTA+UK) in affanno che scende del 15,4% a giugno

Peugeot 208 e Dacia Sandero, testa a testa per il primo posto

Dietro la Peugeot 208, staccata di pochissimo a quota 24.299 unità, c'è la Dacia Sandero che resta in territorio positivo (+7%), seguita al terzo posto da un altro modello Stellantis, la Opel Corsa da 19.679 immatricolazioni e in leggero calo (-7%).

Peugeot 208 Dacia Sandero Stepway Opel Corsa

La prima delle italiane e la Fiat 500 che è quarta con 19.500 pezzi venduti (-9%), avvicinata da una Dacia Duster in netta crescita (+27%) con 19.039 esemplari. Tutte caratterizzate da un calo delle vendite rispetto allo scorso anno sono invece le altre auto presenti nella Top 10 europea di giugno 2022, a partire dalla Volkswagen T-Roc che è sesta (-14%) e dalla Volkswagen Golf che perde il 36%.

Anche Renault Captur è in calo (-13%), così come la Toyota Yaris (-30%), mentre la Tesla Model Y è la migliore delle nuove entrate con il suo nono posto. Il SUV elettrico americano ha praticamente preso il posto della Model 3, già regina d'Europa nei mesi scorsi e a giugno in calo del 76%.

Posizione Modello Unità Variazione su giugno 2021 1 Peugeot 208 24.488 +38% 2 Dacia Sandero 24.299 +7% 3 Opel Corsa 19.679 -7% 4 Fiat/Abarth 500 19.500 -9% 5 Dacia Duster 19.039 +27% 6 Volkswagen T-Roc 18.679 -14% 7 Volkswagen Golf 17.575 -36% 8 Renault Captur 17.556 -13% 9 Tesla Model Y 16.687 Nuova entrata 10 Toyota Yaris 15.216 -30%

Elettriche e plug-in in calo, ma superano le diesel

A livello di alimentazioni lo scorso mese di giugno ha fatto segnare un calo di immatricolazioni per le auto elettriche e ibride plug-in (-8%), una contrazione che non ha però impedito alle auto ricaricabili di superare le auto diesel come quota di mercato (20% contro il 19%).

Sul podio delle auto elettriche troviamo al primo posto la citata Tesla Model Y, con il secondo posto occupato dalla Fiat 500 elettrica e il terzo gradino assegnato alla Tesla Model 3.

Tesla Model Y

Le tre auto ibride plug-in più vendute in Europa sono, nell'ordine, Ford Kuga, Kia Sportage (new entry) e Cupra Formentor.