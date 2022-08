Immaginate di essere in autostrada e di assistere improvvisamente all’atterraggio d’emergenza di un aereo di fronte ai vostri occhi. Ecco, ora guardate questo video girato negli Stati Uniti, le cui scene sembrano tratte da un film d’azione.

Quello che è successo sulla Freeway 91, vicino alla città di Corona in California, però è tutto reale. E, fortunatamente, non ha visto alcun ferito.

Immagini da brividi

Mettendo insieme le immagini girate da una dash cam e ascoltando le testimonianze del pilota Andrew Cho, la polizia californiana e i media sono riusciti a ricostruire interamente la dinamica dell’incidente.

A causa di un problema al motore, l’aereo (un Piper Cherokee) è stato costretto ad un atterraggio d’emergenza. Visto che l’aeroporto più vicino era troppo distante, il pilota ha avuto come unica opzione quella dell’autostrada.

Secondo quanto riferito dal pilota stesso ai giornalisti della KTLA ad un certo punto ha sentito “un forte colpo” nel momento in cui ha toccato terra. E, rivedendo il video, c’è da credergli. Dopo aver colpito la strada, l’aereo è rimbalzato e una delle ali si è staccata disperdendo carburante sull’asfalto che, in pochi attimi, ha preso fuoco, mentre il velivolo ha terminato la sua corsa contro il muro laterale.

A quanto pare, l’unica auto coinvolta è stata una Toyota Tundra, la quale è stata colpita nella parte posteriore da un pezzo dell’ala, ma senza conseguenze per gli occupanti. Naturalmente, l’Aviazione Statunitense sta indagando sull’accaduto.

Storie di atterraggi d’emergenza

Vedere un aereo in mezzo alla strada è piuttosto raro, ma può capitare. Ad esempio, a gennaio 2022 un piccolo velivolo è atterrato sui binari della ferrovia pochi minuti prima del passaggio di un treno. Fortunatamente, la polizia locale è riuscita a tirare fuori il pilota prima dell’arrivo del convoglio.

Nel 2020, invece, vi avevamo raccontato dell’atterraggio di un aereo su un’autostrada in Quebec, Canada. In questo caso, come si vede dal video ripreso all'interno di una Toyota Yaris, il pilota è riuscito a controllare il velivolo e a rallentare progressivamente evitando lo schianto e incidenti con le altre vetture presenti nelle varie corsie.