Questo incidente capitato sul ponte mobile di Lantana, in Florida, poteva trasformarsi in tragedia. Eppure, fortunatamente, il guidatore coinvolto non ha riportato alcuna conseguenza, se non un grandissimo spavento.

Il proprietario della Honda Accord protagonista del video se l’è vista sicuramente brutta per qualche minuto, ma in qualche modo è riuscito a cavarsela. Purtroppo non è la prima volta che (sempre in Florida) un ponte mobile viene azionato quando sono presenti delle persone. E i precedenti non sono stati fortunati.

Fretta o distrazione?

Il video è stato diffuso dalla WPTV di West Palm Beach e mostra la strana dinamica dell’incidente. L’Honda Accord attraversa la prima sponda del ponte poco dopo l’abbassamento delle sbarre.

Arrivato quasi alla fine del ponte, il guidatore si rende conto di aver commesso un errore e si ferma a metà tra la seconda sponda e la strada. L’auto non può proseguire oltre, visto che davanti a sé sono presenti le altre sbarre per interrompere la circolazione del traffico.

Trenta secondi dopo, il ponte inizia a sollevarsi gradualmente spingendo in avanti la vettura. Il proprietario abbandona l’auto temendo il peggio, ma per uno strano gioco di leve la sua Honda rimane in bilico senza ribaltarsi. Una volta abbassata la sponda e dopo aver rimediato qualche graffio sui paraurti, l’Accord se ne va come se non fosse successo nulla.

Nei guai chi ha azionato il ponte

È probabile che il guidatore abbia ricevuto una multa per aver tentato di attraversare il ponte, ma a cavarsela ben peggio è stato l’operatore del ponte stesso. Le sponde, infatti, vengono azionate manualmente da una persona che, prima iniziare la manovra, deve assicurarsi che non vi siano veicoli o pedoni sui due lati.

L’operatore è stato licenziato ed è stata avviata un’inchiesta per verificarne tutte le responsabilità. In sua difesa, l’uomo ha dichiarato che l’auto era finita in un punto cieco e di non averla vista fino a quando il ponte non si è abbassato.

Sta di fatto che in precedenza un’altra persona era stata coinvolta in una dinamica simile perdendo la vita.