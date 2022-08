La settima generazione della Ford Mustang sarà svelata al North American International Auto Show di Detroit il 14 settembre alle 20 (ora locale, ossia le 2 del 15 settembre in Italia).

L’annuncio è arrivato direttamente sui canali social ufficiali della Casa che, per il momento, non ha svelato ancora dettagli o anticipazioni sulla muscle car. A meno di un mese dal debutto, comunque, ci sono già diversi rumors sulla nuova Mustang.

Prima la V8 poi l’ibrida?

A giudicare dalle foto spia più recenti, la nuova Mustang manterrà le sue classiche proporzioni e uno stile muscoloso. Le maggiori novità potrebbero riguardare i powertrain, con l’introduzione di un'unità ibrida plug-in a trazione integrale. Ad ora, Ford non ha né confermato né smentito queste informazioni, ma è possibile che questa inedita versione si aggiungerà alla gamma solo in un secondo momento.

Nuova Ford Mustang cabrio, le foto spia

Al lancio, invece, potrebbero essere presenti la variante con motore 5.0 V8 e la 2.3 EcoBoost a 4 cilindri (quest’ultima venduta anche in Europa fino al 2021). Nel primo caso, il motore Coyote dovrebbe superare i 450 CV, mentre la versione a 4 cilindri si attesterà intorno ai 300-320 CV.

In passato, è stata anche citata una possibile variante 6.8 V8 prodotta nell’impianto di Windsor, in Ontario, ma non ci sono state conferme al riguardo. In più, queste voci (attribuite all’ex presidente di UNIFOR, uno dei più grandi sindacati canadesi nell’industria automotive) risalgono al 2020 e da allora non sono state più menzionate.

In ogni caso, la nuova Mustang sarà sempre offerta con un cambio manuale a 6 rapporti e con un automatico a 10 marce.

Il lungo viaggio verso Detroit

Tornando al lancio, l’evento sarà accompagnato da una serie di iniziative da non perdere per gli appassionati statunitensi. Nei giorni precedenti alla presentazione, è in programma la Drive Home che unirà le sei generazioni di Mustang in un viaggio dal Museo LeMay di Tacoma, Washington, fino al NAIAS di Detroit.

Nuova Ford Mustang Mach 1, le foto spia

Al “raduno in movimento” potranno partecipare tutti i proprietari di Mustang, i quali potranno unirsi anche alla “The Stampede”. Questo evento si terrà il 14 settembre, con partenza dal quartier generale Ford di Dearborn, Michigan, fino all’Hart Plaza, sede del Salone, dove verranno tolti finalmente i veli alla tanto attesa settima generazione, l’ultima con motore termico.