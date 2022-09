A distanza di pochi mesi dal restyling della XB7, Alpina è già pronta ad aggiornare il suo SUV di punta.

Il costruttore tedesco, legato a BMW con una partnership lunga mezzo secolo, ha sfornato la XB7 Model Year 2023 che porta ad un livello successivo il comfort e, soprattutto, le prestazioni della mastodontica X7.

Potente quasi quanto una Urus

La modifica di maggior importanza sulla XB7 2023 è ovviamente il propulsore. Il 4.4 V8 mild hybrid ha raggiunto i 639 CV (19 CV in più del modello 2022) e 800 Nm di coppia rendendo l’Alpina uno dei SUV più potenti e performanti al mondo.

La Casa specifica che la maggior parte della coppia è disponibile già a 1.800 giri, con una progressione che continua inesorabilmente fino a 5.600 giri. Alpina, infatti, è intervenuta sul motore di partenza rivedendo la mappatura e il sistema di aspirazione e aggiungendo un sistema di raffreddamento ad alte prestazioni (anche per la trasmissione).

In termini di performance pura, un contributo importante arriva anche dal cambio automatico a 8 rapporti, dalla trazione integrale xDrive e dal differenziale posteriore a slittamento limitato.

È così che il propulsore biturbo riesce a spostare l’enorme mole di 2,7 tonnellate passando da 0 a 100 km/h in 3,9 secondi (3 decimi in meno del MY 2022) e raggiungendo la velocità massima di 290 km/h.

Può trasformarsi in un vero salotto su ruote

Come la BMW, anche l’Alpina punta tantissimo sul comfort di guida. È per questo che l’XB7 è equipaggiato con sospensioni ad aria tarate in modo specifico dal costruttore e capaci di variare l’altezza in un range di 40 mm a seconda della modalità di guida e della velocità.

Ad esempio, a velocità inferiori ai 35 km/h l’Alpina viaggia alla massima altezza per affrontare con più comodità dossi o dislivelli, mentre in modalità Sport o a 160 km/h l’altezza viene ridotta di 20 mm. Infine, se si superano i 250 km/h si arriva al livello più basso per migliorare l'aerodinamica e la stabilità della vettura.

Tuttavia, è chiaro che per apprezzare queste variazioni è necessario essere dei veri habitué delle Autobahn senza limiti di velocità. Nei tragitti più tranquilli, comunque, si possono scoprire i benefici delle ruote posteriori sterzanti fino a 2,3° e delle barre anti-rollio attive che migliorano la dinamica di guida riducendo il rollio in curva.

Inconfondibilmente Alpina

Da un punto di vista estetico, la XB7 si differenzia dalla X7 per una nuova calandra, per i nuovi inserti nei paraurti e per i quattro terminali di scarico ovali.

Come tutte le Alpina, anche la XB7 ha cerchi immediatamente distinguibili per le dimensioni XL e per il caratteristico disegno a 20 raggi. Nello specifico, sul SUV ci sono gli Alpina Dynamic da 21” (su pneumatici 285/45 R21), ma si possono anche scegliere quelli da 23” (285/35 ZR23 davanti e 325/30 ZR23 dietro). E non manca un impianto frenante Brembo all’altezza, con dischi anteriori da 394 mm e posteriori da 399 mm.

Com'è fatta dentro

A bordo, l’Alpina conserva la nuova dotazione tecnologica presente sul restyling dell’X7. Anche l’XB7, quindi, è dotata del BMW Curved Display con sistema operativo iDrive 8 e assistente virtuale BMW Intelligent Personal Assistant.

Le informazioni sul quadro strumenti sono mostrate nel tipico colore Alpina Blue, mentre l’intero abitacolo sfoggia nuovi rivestimenti in pelle Lavalina e modanature Myrtle Luxury Wood.

In più, l’Alpina offre di serie i pacchetti Active Driving Assistant Plus e Parking Assistant Professional, con quest’ultimo che include anche il Maneuver Assistant e il Trailer Assistant.

Il primo utilizza i dati del navigatore e un sensore nello sterzo per memorizzare la strada percorsa per una distanza massima di 200 metri. Così, quando, ad esempio, ci si avvicina alla propria abitazione, la vettura gestisce automaticamente il volante, l'acceleratore e il freno, anche in retromarcia. Il Trailer Assistant, invece, facilita le manovre di collegamento ad un rimorchio.

Negli Stati Uniti, l'XB7 è già in vendita con prezzi da 145.000 dollari. Non ci sono notizie ufficiali sul listino europeo.