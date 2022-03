A pochi giorni dall'annuncio dell'ingresso ufficiale nel gruppo BMW, l'Alpina svela la sua B4 Gran Coupé, praticamente quella M4 coupé a cinque porte che la Casa di Monaco di Baviera non ha mai proposto alla sua clientela. La nuova BMW Alpina B4 Gran Coupé parte infatti dallo stesso motore 3.0 biturbo sei cilindri in linea (codice S58) della BMW M4 per metterlo sotto il cofano di una speciale Gran Coupé con 495 CV e 730 Nm.

In più questa nuova Alpina offre la trazione integrale xDrive e un cambio automatico 8 marce (ZF 8HP76) sviluppato congiuntamente dai tecnici Alpina e ZF per gestire l'elevata potenza della cinque porte realizzata nello stabilimento tedesco di Buchloe. Gli ordini della BMW Alpina B4 Gran Coupé sono già aperti, il prezzo è fissato in 91.800 euro con l'IVA tedesca al 19% e le prime consegne sono fissate per luglio 2022.

Discreti stilemi Alpina per la Gran Coupé

A livello stilistico la B4 Gran Coupé propone alcuni dei classici dettagli Alpina come le piccole componenti aerodinamiche aggiunte alla carrozzeria in maniera piuttosto discreta, i cerchi in lega da 20" con il caratteristico design Alpina e le grafiche su frontale, fianchi e coda. Nello specifico, le ruote che pesano 12 kg e possono essere rifinite anche in nero o antracite montano pneumatici Pirelli P Zero (o Pirelli Sottozero Serie II) di misura 255/35 ZR20 davanti e 285/30 ZR20 dietro.

Gli interni di questa specialissima Serie 4 Gran Coupé possono essere personalizzati a piacere con i pellami offerti dal reparto sellerie di Alpina che può esaudire quasi ogni richiesta, compresa la pelle Lavalina conciata con metodi naturali e cucita a mano.

3,7 secondi da 0 a 100 km/h

Grazie a diverse modifiche al motore 3.0 biturbo che includono la presenza di intercooler maggiorato, condotto di aspirazione ottimizzato e sistema di raffreddamento evoluto, i 495 CV permettono alla BMW Alpina B4 Gran Coupé di toccare i 301 km/h contro i 290 km/h la M4 Coupé Competition con M Driver's Package. Per accelerare da 0 a 100 km/h impiega invece 3,7 secondi (contro i 3,5 secondi della citata M4).

La trazione è trasmessa alle quattro ruote con prevalenza a quelle posteriori e con l'utilizzo del differenziale posteriore a controllo elettronico e il sound del motore viene esaltato da un nuovo impianto di scarico che sfrutta filtri antiparticolato e catalizzatori di diametro elevato per evitare contropressioni indesiderate. Il consumo omologato WLTP è di 10,1 l/100 km e le emissioni di CO2 segnano 229 g/km.

Le sospensioni Alpina Sport combinano molle e ammortizzatori speciali con controllo variabile dello smorzamento, supporti modificati e un camber negativo di 1,25° per l'avantreno. La risposta dello sterzo può essere regolata nelle modalità Comfort o in due diverse modalità Sport. L'impianto frenante della BMW Alpina B4 Gran Coupé prevede l'utilizzo di dischi anteriori da 395 mm di diametro con pinze a quattro pistoncini e dischi da 345 mm dietro. A richiesta è possibile avere dischi perforati e compositi.