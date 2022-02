La BMW Serie 8 è stata aggiornata recentemente con un restyling che ha ritoccato estetica e dotazione tecnologica. A distanza di pochi giorni dall’annuncio del marchio bavarese, Alpina, la Casa specializzata nelle trasformazioni di buona parte dei modelli BMW, ha presentato la rinnovata B8 Gran Coupé. Lo stile riprende ovviamente quello della Serie 8 Gran Coupé, ma con una serie di aggiunte esclusive.

I dettagli fanno la differenza

Per quanto riguarda la carrozzeria, la B8 ha ricevuto una calandra a doppio rene illuminata e una serie di dettagli blu e verdi. In alternativa, i clienti Alpina possono personalizzare il proprio modello attingendo alla linea di optional e di tinte di BMW e della divisione Individual.

Come “scarpe”, la B8 Gran Coupé indossa degli pneumatici 245/35 ZR21 sull’avantreno e 285/30 ZR21 sul retrotreno.

Nell’abitacolo si ritrova la stessa configurazione presente sulla Serie 8 Gran Coupé. Nella dotazione di serie è incluso, quindi, il nuovo quadro strumenti Live Cockpit Professional da 12,3” in sostituzione del precedente da 10,25”.

Non mancano anche i battitacco “Alpina” illuminati, il controller dell’iDrive in cristallo e il logo del marchio inciso a laser. In più, la corona del volante è rivestita a pelle a mano da un artigiano della Casa.

Ad un passo dal record

Sotto il cofano dell’Alpina non ci sono cambiamenti. Non che fossero strettamente necessari, visto che la B8 Gran Coupé può contare sullo stesso 4.4 V8 biturbo della Serie 8 Gran Coupé. La potenza è di 621 CV e 800 Nm (4 CV in meno rispetto alla M8 Competition) scaricati sulle quattro ruote motrici attraverso un cambio automatico a 8 rapporti.

La supercar brucia lo 0-100 km/h in 3,4 secondi e raggiunge i 324 km/h di velocità sfiorando il record di velocità tra le berline di 327 km/h detenuto dalla Dodge Charger SRT Hellcat Redeye.

La B8 Gran Coupé è già disponibile in Germania con prezzi da 162.100 euro. Il listino italiano non è stato annunciato.