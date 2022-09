Ken Block inizia a prendere sempre più confidenza con le Audi. Dopo aver lasciato Ford e siglato un accordo col costruttore tedesco nel 2021, lo stuntman americano è ormai di casa ad Ingolstadt.

Block si è già messo al volante di diverse super sportive del marchio e nella sua avventura più recente lo vediamo a bordo di una classica e leggendaria Sport Quattro.

Rispecchia l’originale

Bisogna dire che quella che vedete nel video non è una “vera” Audi Sport Quattro. La vettura originale è stata costruita in appena 214 esemplari (non tutti omologati per la strada) e, per certi versi, sarebbe un “sacrilegio” modificarne l’estetica o il motore. Ecco perché Block ha scelto di acquistare una replica decisamente unica nel suo genere.

Creata da LCE Performance, l’Audi ricorda molto la Sport Quattro, ma presenta il frontale di una vecchia Audi 80 e il posteriore di una Quattro. Inoltre, in origine la Turbomonster (così è stata ribattezzata dai suoi creatori) era rossa, mentre Block ne ha richiesto un esemplare di colore bianco.

Un’Audi formato “Frankenstein”

Ancora più interessante è ciò che si nasconde sotto al cofano. La vecchia Sport Quattro equipaggiata un 2.1 turbo a 5 cilindri per 302 CV, mentre la Turbomonster utilizza un 2,5 litri derivato da un’Audi A6 TDI e, in parte, da un furgoncino Volkswagen. Inoltre, troviamo una testata proveniente da un’Audi S2 e un turbo ad alte prestazioni per un totale di 730 CV.

A completare il tutto, c’è la trazione integrale e il cambio manuale a 6 rapporti a innesti frontali.

C’è da dire che l’Audi se la cava benissimo nei “soliti” test di Ken Block svolti sul circuito di Willow Springs e caratterizzati da derapate, 360, salti e altre attività pensate principalmente per bruciare del battistrada.

In vista c’è un mostro ancora più potente: presto lo stuntman si metterà alla guida dell’elettrica S1 Hoonitron per realizzare la serie “Electrikhana”.