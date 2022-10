Uno dei passaggi-chiave che le Case costruttrici stanno compiendo per gestire al meglio la transizione elettrica è portarsi "in casa" la produzione delle batterie. Non in tutti i casi, però, questo rende necessario costruire nuove fabbriche, anzi, a volte è possibile sfruttare le capacità degli impianti più grandi e versatili come intende fare Nissan con Yokohama.

Il sito collocato nella prefettura di Kanagawa, non distante dallo stabilimento di Oppama, è infatti il più antico e prolifico nella produzione di parti e motori, inclusi quelli elettrici, ed è il più indicato per diventare un polo delle batterie.

Dalle auto ai motori

La fondazione del complesso di Yokohama risale all'inizio dell'attività di Nissan come costruttore di automobili, avviata in quell'anno dopo una serie di fusioni che portarono alla fondazione della Nissan Motor Company nel tardo 1933.

Inaugurato nel 1935 con la produzione della Datsun 14, il complesso portò avanti per circa 30 anni l'assemblaggio sia di veicoli interi sia di componenti. Nel dopoguerra si decise di spostare le linee dei veicoli in un nuovo complesso e far diventare Yokohama un polo specializzato per motori, sospensioni e parti in metallo.

A tale scopo, nel 1956 furono installate le prime attrezzature d'avanguardia per la lavorazione dei motori in grandi volumi. Il passaggio avvenne nel '65, con il completamento della fabbrica di Zama dove fu trasferita la produzione automobilistica.

La realizzazione dei motori, a cui presto si aggiunse quella di nuovi componenti come i catalizzatori introdotti nel 1977, portò a un ampliamento del complesso, che nell'82 ricevette anche una delle prime mega-presse da 8.000 tonnellate per la forgiatura. Nel '97 il sito festeggiò i 30 milioni di motori prodotti in circa 40 anni.

Ecologico da 20 anni

Nel 1998, mentre iniziava a produrre il primo turbodiesel common rail serie YD, la fabbrica Nissan di Yokohama ricevette la certificazione di qualità ISO 9002 e la ISO 14001 per la gestione ambientale. Pochi anni dopo, nel 2002, molto prima che la sostenibilità diventasse un requisito necessario ai piani delle aziende, la fabbrica poteva già vantare una quota di riciclo vicina al 99% dei rifiuti generati dall'attività produttiva.

La linea di produzione sperimentale delle batterie allo stato solido

Due passi nell'elettrico

Oggi, a quasi 90 anni dalla sua costruzione, il complesso di Yokohama occupa una superficie di circa 540.000 metri quadri e produce componenti che vanno a equipaggiare circa 470.000 veicoli l'anno tra i quali, dal 2010, figurano anche i motori elettrici serie EM, HM ed RM.

La sua integrazione con il territorio, rafforzata dalla realizzazione delle strutture di contorno come la Guest Hall e il Museo dei Motori, gli è valsa diversi premi e riconoscimenti, a cui si aggiungono quelli per l'utilizzo di energie pulite e l'equilibrio ambientale, nell'ambito del programma che ha coinvolto anche Tochigi, Oppama e Sundeland in Gran Bretagna.

Il prossimo passo, l'evoluzione di Yokohama in gigafactory, si concretizzerà con l'avvio delle prime linee di assemblaggio per la produzione delle nuove batterie allo stato solido che Nissan punta a introdurre sul mercato di massa a partire dal 2028.

Il prototipo dell'impianto produttivo è stato sviluppato dalla Casa nel Centro Ricerche di Oppama e sarà installato qui nei prossimi mesi per avviare dal 2024 una prima produzione destinata a prototipi e flotte sperimentali.

La scheda di Oppama