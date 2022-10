L'iconica Renault 5 compie cinquant'anni, quaranta la Turbo. Per celebrare questo importante anniversario, Renault ha sviluppato l'incredibile concept protagonista del video che trovate qui sopra in copertina: si chiama R5 Turbo 3E, è completamente elettrica e pensata per il drift con richiami al mondo dei videogiochi e delle competizioni.

Come testimonia il nome, è un omaggio alle versioni sportive più mitiche della Renault 5, la Turbo e la Turbo 2, con il "3" che indica la continuità rispetto alle antenate e con la "E" che suggerisce la motorizzazione sotto il cofano. Sarà esposta al Salone di Parigi.

"La R5 Turbo 3E mette insieme design ultratecnologico e consapevole esuberanza: questo mix proietta la showcar verso la modernità e la tecnologia, ai confini tra reale e virtuale. Quest’auto elettrica, ideale per il drifting, dimostra che anche i veicoli a batteria possono essere divertenti con prestazioni incredibili!" Gilles Vidal, Direttore del Design di Renault

Che stile!

Le forme ricordano - ovviamente - quelle dell'iconica Renault 5, la proporzioni e gli ingombri sono completamente diversi. La carrozzeria è interamente in fibra di carbonio, più larga di 25 cm rispetto a quella della 5: l'auto è lunga poco più di 4 metri, larga 2,02 e alta 1 e 32. Dietro il protagonista è l'immenso alettone, mentre davanti il paraurti è dotato di grandi prese d’aria utili sia al raffreddamento che a massimizzare il grip. È diviso in tre parti e, come sulla Turbo, i fendinebbia sono di forma quadrata, a LED e composti ognuno da 16 diodi.

All’anteriore e al posteriore, altri LED di tantissimi colori diversi si illuminano e si animano a seconda della modalità di guida selezionata e di cosa sta facendo l'auto creando un’atmosfera che ricorda il mondo dei videogiochi degli anni '80 e '90. I simboli e i riferimenti storici che si ritrovano nel design della R5 TURBO 3E però non vogliono essere nostalgici, ma fare da ponte con gli elementi che, invece, rappresentano la modernità. Nella presa d’aria ricavata nel cofano, per esempio, c'è la presa di ricarica della batteria, mentre al posto dei fari davanti e degli specchietti sono stati ricavati una serie di supporti per action cam.

Un'auto da corsa in stile... videogame!

Come all'esterno, anche dentro si mescolano riferimenti al mondo delle gare automobilistiche e a quello dei videogiochi. I sedili sono sportivi in fibra di carbonio firmati da Sabelt, esattamente come le cinture di sicurezza e il volante a sgancio rapido. Al centro del tunnel centrale, non essendoci un cambio tutto lo spazio è occupato dalla leva gialla del freno a mano idraulico, comando fondamentale per qualsiasi auto da drifting. Lo stesso colore si ritrova mescolato al rosa nella trama del tessuto che ricopre i sedili e la plancia e ben si sposa con il sughero e l'Alcantara della consolle e dell'interno porta.

Renault 5 Turbo (1980-81) Renault R5 Turbo 3E (2022)

Dietro il volante, la strumentazione composta da 10 quadranti digitali ricorda quella della Renault 5 originale: funzionano come widget con una grafica ispirata alla Pixel Art2 e alla Glitch Art3 e con funzioni riprese dal mondo del retrogaming. Ad esempio, per far partire l'auto bisogna premere il pulsante "free play", mentre le modalità di guida si chiamano "Turbo", "Track Invader" e "Donut".

Due motori per 380 CV totali

La Renault R5 Turbo 3E è stata pensata appositamente per andare forte in pista: è una biposto e tutta la parte posteriore dell'abitacolo è occupata dal gruppo motopropulsore composto da due motori elettrici che agiscono ognuno su una ruota. Il pacco batterie da 42 kWh di capacità è posizionato al centro nel pianale per tenere basso il baricentro e garantire la massima performance dinamica. Il fondo è piatto, come sulle auto da corsa, e tutta la meccanica è montata su un telaio tubulare protetto da un roll bar di sicurezza omologato dalla FIA.

Per quanto riguarda i due motori, insieme garantiscono una potenza totale di 380 CV e 700 Nm di coppia con prestazioni incredibili: oltre 200 km/h di velocità massima e un'accelerazione da 0 a 100 in 3,5 secondi in modalità "Track", 3,9 in "Drift". Numeri da urlo, garantiti anche dalla leggerezza complessiva: l'auto pesa 1.500 kg, di cui 520 solo di batteria.