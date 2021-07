La Renault 5 ritornerà come auto elettrica, e chissà se al suo fianco ci sarà una variante "Turbo", senza turbina ma con motore elettrico ancora più potente. Le risposte arriveranno nei prossimi mesi, per ora assistiamo al ritorno della vera Renault 5 Turbo grazie a un nuovo restomod firmato Legende Automobiles.

Nasce così la Turbo 3, con forme effetto nostalgia scolpite in leggerissima fibra di carbonio a coprire un 2.0 turbo benzina che le regala 400 CV. La Renault 5 Turbo più potente della storia, ancora più selvaggia rispetto alla Maxi Turbo del Gruppo B.

Un progetto estremamente curato per il quale l'azienda francese "ha ignorato tutti i suggerimenti in tema finanziario e non ha badato a spese per fare in modo che questa sia la migliore versione possibile dell'icona del segmento B".

Fatta a mano

Chissà quindi quale sarà il prezzo della rinata Renault 5 Turbo. Guardando alle specifiche c'è da immaginare una cifra a 5 zeri almeno. Basta pensare che la carrozzeria in fibra di carbonio è rifinita a mano, con una fedeltà assoluta alle forme delle antenate Turbo 1 e Turbo 2.

I richiami al passato sono anche nei dettagli, come le luci (ora a LED) con disegno quadrato, le ampie prese d'aria posteriori, il disegno dei cerchi in lega (da 16" all'anteriore e 17" al posteriore) e l'immancabile scritta "Turbo" nella parte bassa delle portiere. Ma non solo l'esterno è un omaggio alla celebre antenata.

Semplice ma completa

Disegnata secondo i dettami del "less is more" la Renault 5 Turbo della Legende Automobiles all'interno è un inno alla semplicità, senza però imporre rinunce particolari. Ci sono ad esempio la strumentazione digitale e il climatizzatore bizona, assieme a sedili sportivi ultra sottili con cinture a 4 punti.

Al posteriore c'è una gabbia di sicurezza sistemata sopra il vano motore, posizionato al posteriore, cuore pulsante di questo restomod. Un 2.0 turbo benzina del quale non si conoscono ancora i dettagli ma solo la potenza, i già citati 400 CV.

Potenza da sportiva vera, per un progetto che potrà fare la gioia degli appassionati delle hot hatch anni '80. Voi che dite, ve la mettereste in garage?