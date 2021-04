Già durante la presentazione del piano di rilancio "Renaulution" l'ad Luca de Meo aveva anticipato la possibilità per Renault di produrre una seconda auto elettrica compatta da affiancare alla nuova Renault 5 prevista per il 2023.

L'idea di una nuova Renault 4 elettrica ha da allora stimolato la fantasia e l'interesse del pubblico che, oltre ad attendere il lancio di nuove vetture elettriche, pensa già ad uno stile nostalgico e retrò che possa riprendere le forme della storia Renault 4L prodotta dal 1961 al 1992.

Una piccola conferma alla nascita di una nuova Renault 4 elettrica arriva ora dal marchio appena depositato da Renault che include nel nuovo logo Renault anche il magico numero 4.

Renault 4 e Renault 5, la nuova coppia elettrica

Come possiamo notare dalle immagini che trovate qui sotto, il nuovo marchio Renault 4 è realizzato con la stessa soluzione grafica di quello applicato alla Renault 5 prototipo, ovvero con il numero incastonato al centro della losanga stilizzata in bianco e nero.

La richiesta di registrazione dei due marchi è stata fatta il 3 febbraio 2021 per entrambi gli scudetti, sia Renault 4 che Renault 5, mentre il 14 gennaio di quest'anno la Casa francese aveva già provveduto a chiedere la registrazione delle scritte Renault4 e Renault5, proprio con i caratteri dei due storici modelli.

Ipotesi van per la nuova R4

La curiosa notizia, scovata da AutoExpress, crea a questo punto più domande che risposte, visto che ancora non è dato sapere se la nuova Renault 4 sarà una vettura o un veicolo commerciale leggero (un furgone) elettrico.

Alcuni indizi fanno propendere per questa seconda ipotesi, ovvero quella di un prossima Renault 4 Van elettrica per il trasporto merci da affiancare alla sfiziosa Renault 5 e con gli tessi richiami alla storica antenata. Anche il piano prodotti svelato durante l'evento Renaulution prevede per il 2024 due commerciali elettrici e uno di questi potrebbe proprio essere la Renault 4.

Nuovi marchi per elettrico e idrogeno

Un'ultima curiosità viene poi dalla registrazione di altri due marchi da parte di Renault. Uno è formato da una grande E maiuscola simile quella che appare nel logo E-Tech, ma colorata e solitaria, che potrebbe essere utilizzata su altre elettriche di Renault.

L'altro è il marchio Renault H2-Tech che fa invece pensare alla futura gamma a idrogeno dei veicoli commerciali Renault, quelli a celle di combustibile che saranno sviluppati in collaborazione con Faurecia.