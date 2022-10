Per Toyota il mese di ottobre procede nel segno della formula Toyota Easy sulla propria gamma: ad esempio, c’è un’offerta sulla Yaris Cross Hybrid, una full hybrid che non può ottenere gli incentivi statali, ma uno sconto da parte della Casa.

Il listino iniziale di una Toyota Yaris Cross Hybrid 116 CV con cambio E-CVT, in allestimento Active e a due ruote motrici, è pari a 27.450 euro, che con lo sconto scendono a 23.700 euro. Seguono 47 rate mensili da 178,52 euro (TAN 7,69%, TAEG 9,10%) e una maxi rata di 14.219,99 euro.

Per ottenere queste condizioni è necessario firmare il contratto entro fine ottobre, immatricolare la vettura nuova entro il 30 aprile del 2023 e lasciare in permuta o da rottamare un’auto posseduta da almeno 5 mesi.

Sono disponibili su richiesta molti servizi, da contrattare con la Concessionaria.

Vantaggi

Per un’auto recente come la Yaris Cross, dotata del collaudato motore ibrido di Toyota, lo sconto iniziale di 3.750 euro senza ecoincentivi è piuttosto importante; da notare in più l’importo piuttosto basso della rata, anche considerando le spese di incasso.

Svantaggi

C’è da versare un anticipo di 6.400 euro, totalmente in caso di rottamazione. Nella comunicazione ufficiale, non sono indicati i costi di eventuali servizi, e il limite chilometrico con penale in caso di esubero.

In sintesi