Un classico come la Skoda Octavia Wagon non poteva mancare tra le offerte di ottobre, in particolare con il classico finanziamento Skoda Clever Value: possiamo analizzare l'esempio sulla versione con il motore mild hybrid da 110 CV.

Per una Skoda Octavia Wagon 1.0 e-TEC DSG, dal valore di 30.500 euro, il prezzo scontato è di 27.818 euro, senza obbligo di permuta o rottamazione.

Versando un anticipo di 7.000 euro, le rate mensili sono 35 da 289 euro (TAN 7,99%, TAEG 9,35%); al termine, c’è una maxi rata di 15.449,47 euro, con il pagamento di 0,07 euro per ogni chilometro eccedente i 45.000, in caso di restituzione.

Questa offerta di esempio prevede anche l’inclusione nella rata dell’estensione di garanzia.

Vantaggi

L’offerta di Skoda permette di ottenere uno sconto interessante senza ecoincentivi, ma solo con il contributo di Casa e Concessionarie, su una Octavia Wagon dotata dell’economico 1.0 ibrido leggero da 110 CV. L’offerta comprende la garanzia estesa, che è comunque consigliabile.

Svantaggi

Oltre a tasse, oneri finanziari ed eventuali accessori in più sulle vetture proposte, c’è da segnalare per questo esempio l’anticipo di 7.000 euro, da versare interamente se non si possiede un usato da dare in permuta.

In sintesi