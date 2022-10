L'edizione 2022 di Auto e Moto d'Epoca è l'ultima che si tiene alla Fiera di Padova, dove va in scena dal 20 al 23 ottobre 2022 (poi dal 2023, come anticipato nelle scorse settimane, si trasferirà a Bologna). Le protagoniste sono molte e ci sono tante "prime volte", ovvero auto che prima d'ora non si erano mai viste.

In occasione della "Mostra Ferrari Classiche", Ferrari espone - ad esempio - la 125 S, la prima Rossa di Maranello in assoluto. Allo stesso tempo, Lamborghini porta la 350 GT, l'auto che diede inizio a "tutto" (prodotta tra il 1964 e il 1966). Ma questo è solo un assaggio, ecco tutto quello che c'è da vedere e vi racconteremo in diretta sul sito, sui social e su nostro canale YouTube.

L'epoca d'oro dei rally

Cominciamo con la mostra forse più iconica della fiera. "L'epoca d'oro dei Rally", realizzata dal MAUTO nel Padiglione 1, espone alcune Mini d'epoca equipaggiate di tutto il corredo da gara, vicine ad auto storiche come la Lancia Stratos in livrea Alitalia o diverse Delta Integrale.

Insomma le sportive che tra gli anni '60 e '90 hanno vinto le più importanti gare del campionato rally, come Montecarlo, la Finlandia o il Rally di Sanremo, guidate da nomi celebri tra cui Biasion, Kankkunen, Makinen, Mouton, Pinto e Carlos Sainz Sr.

L'Automotoclub Storico Italiano

Non manca ovviamente la partecipazione dell'ASI Storico, presente al Padiglione 4 con l'ASI Village, un luogo che ha come obiettivo quello di riunire molti dei club federati presenti in Fiera.

Quest'anno nello stand dell'Automotoclub è esposta la Ferrari 500 Mondial gialla, accerchiata da diverse auto e moto in divisa per celebrare i 170 anni della Polizia di Stato. Tutti gli esemplari sono stati portati dall'autoparco di Padova e insigniti, in occasione proprio della fiera, della tanto "sognata" Targa Oro.

Il Museo dell'Auto della Polizia

La rievocazione Abarth

Parlando del Gruppo Stellantis, il dipartimento Heritage svela in anteprima ad Auto e Moto d'Epoca 2022 l'erede contemporanea della Fiat Abarth 1000 SP, una biposto unica nel suo genere e ovviamente rossa, prodotta in soli cinque esemplari per commemorare la storia del Brand. Nello stand è circondata da diverse 500 Abarth d'epoca e altri pezzi più "attuali".

I 50 anni di BMW M

La divisione sportiva di BMW continua i festeggiamenti per i 50 anni di attività anche ad Auto e Moto d'Epoca. Per l'occasione la Casa espone la M1, la prima supercar firmata dalla divisione del Brand, con motore centrale e con design tutto italiano realizzato da Giugiaro.

In viaggio su una Stella

Come ogni edizione di Auto e Moto d'Epoca che si rispetti, non può mancare la partecipazione di Mercedes-Benz, che quest'anno celebra i 70 anni della SL. Per l'occasione la Stella espone tutti i modelli della sua iconica cabrio di lusso, a partire proprio da quel primo esemplare che il 12 marzo 1952 percorse l'autostrada A81 nei pressi di Stoccarda.

Ma non solo, la Stella celebra alla Fiera di Padova anche i 25 anni della Classe A, i 40 anni della "Baby Benz", cioè la Classe C, e la storia dei suoi motori CDI.

Spazio alle moto e ai ricambi

Infine, anche quest'anno ci sono interi padiglioni dedicati alle due ruote, ma soprattutto ai ricambi, l'aspetto che nel tempo ha reso davvero celebre questo appuntamento annuale. Che si tratti di pezzi d'epoca o youngtimer, la certezza di trovarli in Fiera è sempre piuttosto elevata, insieme ad accessori oggi molto rari.

Per quanto riguarda i produttori di moto, alla Fiera di Padova trova posto quest'anno anche la Vespa 400, versione a quattro ruote dell'iconica tuttofare italiana.

Come arrivare e prezzi

Auto e Moto d'Epoca 2022 si trova alla Fiera di Padova, dal 20 al 23 ottobre. E' raggiungibile da sud tramite l'autostrada A13, percorrendo la bretella di congiunzione con l'autostrada A4 e uscendo a Padova Est. Stessa uscita consigliata provenendo da est proprio sulla stessa A4.

Venendo da Milano invece, l'uscita sempre dell'autostrada A4 consigliata è quella di Padova Ovest, per poi percorrere un breve tratto nella tangenziale interna fino al polo fieristico.

Il prezzo del biglietto per una giornata è: