Lanciata nel 2017, l’Alfa Romeo Stelvio è tra i modelli più longevi del mercato e l’attuale generazione continuerà a rimanere a listino ancora per molto tempo.

Il nuovo modello dovrebbe arrivare solo tra tre o quattro anni, ma nel frattempo il Biscione presenterà un restyling per aggiornare le linee del suo SUV portabandiera.

Nessuna rivoluzione

La Stelvio restyling dovrebbe arrivare in concessionaria nel corso del 2023 e le foto spia più recenti ci permettono di vedere da vicino alcune delle novità previste.

A giudicare dagli scatti, l’Alfa Romeo cambierà solo in alcuni dettagli come i fari anteriori e gli inserti della carrozzeria. Il SUV, infatti, si prepara a ricevere una fanaleria full LED con un look ereditato da quello della Tonale, mentre l’assenza totale di camuffature sui paraurti lascia intendere che non ci saranno grandi novità estetiche in queste componenti.

Il restyling dovrebbe proporre anche nuove tinte e cerchi in lega e pensiamo che Alfa Romeo aggiornerà anche la dotazione di bordo. Sulla Stelvio potremmo trovare il tanto atteso quadro strumenti digitale e – forse – un nuovo sistema d’infotainment.

Il 2023 è l’anno delle sportive

Quella delle foto è chiaramente una Stelvio Quadrifoglio. L’assetto sportivo e i quattro terminali sono un chiaro segnale che Alfa Romeo confermerà la versione più potente del SUV. Probabilmente, la Casa aggiornerà l’elettronica e la taratura di elementi importanti come sterzo e sospensioni, ma difficilmente interverrà sul 2.9 V6.

Il motore biturbo dovrebbe mantenere i 510 CV attuali per evitare di far perdere esclusività alle Giulia GTA e GTAm da 540 CV.

A proposito di modelli ad alte prestazioni, nel 2023 Alfa Romeo presenterà finalmente la sua sportiva di riferimento che dovrebbe ispirarsi alla leggendaria 33 Stradale. Per lei si parla dell’adozione del motore Nettuno della Maserati MC20, del V6 delle “Alfa” Quadrifoglio o addirittura di una svolta 100% elettrica.