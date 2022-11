Se le auto con emissioni di CO2 entro i 60 g/km saranno protagoniste delle nuove offerte di novembre, le ibride come la Ford Puma sono comunque oggetto di promozioni: nel caso della EcoBoost Hybrid da 125 CV c’è una proposta Idea Ford che scade il 15 del mese.

Per la Ford Puma 1.0 ibrida in allestimento Titanium, il cui prezzo di partenza è di 26.500 euro, il Vantaggio Ford può arrivare fino a 3.600 euro, senza obbligo di permuta o rottamazione: quindi 22.900 euro con il finanziamento, oppure 24.150 euro senza rateazioni.

Come da abitudine di Ford, non è previsto l’anticipo, a parte spese e oneri finanziari; le rate mensili sono poi 36 da 339,65 euro (TAN 5,65%, TAEG 6,87%), con una rata finale di 14.310 euro.

Il limite di percorrenza, in caso di restituzione, e di 30.000 km, con un costo esubero di 0,20 euro per chilometro in eccesso.

Vantaggi

Ford propone le proprie offerte già dal primo giorno del mese, in questo caso con alcune promozioni che scadono a metà novembre: senza la rottamazione, sulla Puma Hybrid ci sono comunque 3.600 euro di sconto, e continua la buona abitudine di non chiedere anticipo.

Le rate si mantengono piuttosto contenute, in modo da distribuire bene la spesa nel corso dei tre anni.

Svantaggi

Ad ogni rata vanno aggiunti 4 euro di spese di incasso; inoltre, le rate mensili nell’esempio proposto non includono servizi aggiuntivi.

In sintesi