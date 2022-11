Porsche rinnova la gamma delle 718 guardando al passato. Nei listini di Boxster e Cayman debuttano le Style Edition, versioni speciali con una dotazione ancora più completa e unica per tutta la famiglia delle sportive di Zuffenhausen.

Ciò che le caratterizza è sicuramente la colorazione Ruby Star Neo, un’interpretazione moderna del fucsia Ruby Star della leggendaria 911 Carrera RS generazione 964. Ma c’è anche molto altro.

Sfumature di nero o bianco

Anche se si sceglie una tinta diversa, infatti, le Style Edition sono ben riconoscibili grazie ad una serie di dettagli. Sulle Porsche si trovano cerchi in lega da 20” e terminali di scarico in nero lucido, mentre nella Boxster il nome del modello si ritrova anche sulla capote in tela con uno stile unico.

Inoltre, i clienti possono scegliere se personalizzare la propria Porsche con inserti neri o bianchi senza costi aggiuntivi. Così, si ricevono le strisce longitudinali che attraversano cofano e tetto, la scritta “Porsche” sulla fiancata e i badge colorati sul cofano posteriore.

Infine, a bordo le Style Edition presentano rivestimenti in pelle nera con cuciture a contrasto, battitacco illuminati e il logo Porsche in rilievo sui poggiatesta dei sedili.

Solo per le 300 CV

A livello di equipaggiamento, le 718 Boxster e Cayman Style Edition possono vantare i gruppi ottici bi-xeno con luci diurne a LED, sensori di parcheggio anteriori e posteriori con retrocamera, Apple CarPlay, cruise control, volante e sedili riscaldati e climatizzatore automatico bi-zona. Naturalmente, la dotazione è integrabile con una vasta gamma di optional.

Il nuovo allestimento è disponibile per le versioni entry level con motore 2 litri boxer da 300 CV e 380 Nm di coppia. A prescindere che si scelga il cambio manuale a 6 rapporti o il doppia frizione PDK a 7 marce, entrambe le Porsche raggiungono una velocità massima di 275 km/h.

Entrambe le Style Edition sono già ordinabili anche in Italia e hanno prezzi di listino che partono dai 70.216 euro della Cayman e dai 72.290 euro della Boxster.