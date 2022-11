La Toyota GR86 è una instant classic, una delle auto più amate e apprezzate degli ultimi tempi e capace di "bruciare" gli ordini in un batter d'occhio. Un modello che racchiude in sé lo spirito del reparto Gazoo Racing della Casa giapponese e per il quale - almeno a oggi - non è previsto alcun tipo di elettrificazione, al contrario degli altri modelli delle 3 Ellissi.

Questo però non significa che da qualche parte nel mondo non esista qualcuno pronto a farle fare il grande salto, portandola nel territorio delle emissioni zero. Questo "qualcuno" si chiama Scalar Performance e ha approfittato dell'edizione 2022 del SEMA di Las Vegas (il paradiso di tutti i preparatori del Globo) per presentare la Toyota GR86 100% elettrica.

Ancora posteriore

Per alcuni una bestemmia, per altri un inevitabile esperimento prima che il "tutto elettrico" prenda piede definitivamente, senza lasciare scampo anche alle sportive pure. Niente più 4 cilindri boxer da 2,4 litri dunque, ma un motore elettrico accoppiato all'asse posteriore (la trazione rimane quindi sulle ruote giuste) e numeri notevolmente migliorati.

La Toyota GR86 elettrica della Scalar Performance infatti può contare su 333 CV e 468 Nm di coppia, ben superiori ai 234 CV e 250 Nm della versione termica. Naturalmente crescono anche le prestazioni: lo 0-100 km/h richiede circa 4" mentre la velocità massima è di 268 km/h.

Certo, non c'è il fascino del sound del motore né quella leva del cambio così perfetta, ma il resto (dal comportamento dinamico allo sterzo) pare essere rimasto invariato.

Anche perché gli ingegneri della Scalar Performance hanno fatto un "miracolo", riuscendo a ottenere un peso di 1.379 kg, circa 100 in più rispetto alla GR86 normale. Poca cosa per un'auto elettrica.

Pronto pista

Batterie che dichiarano 65 kWh di potenza, quanto basta per 45 minuti a tavoletta in circuito, poi ci vogliono circa 20 minuti per "fare il pieno" con ricarica ultra fast da 150 kW. Poi via di nuovo a consumare i cordoli.

La Toyota GR86 elettrica nasce infatti unicamente come auto da pista e l'estetica è lì a ricordarcelo. Mega alettone posteriore, prese d'aria riviste, nuovi cerchi in lega e altri dettagli tipici delle vetture non dedicate alla strada.