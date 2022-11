La società di consulenza Interbrand ha analizzato anche per il 2022 tutti i Brand mondiali. Tecnologia, e-commerce, moda, gastronomia e automotive, con quest'ultimi in una situazione piuttosto stazionaria rispetto agli anni passati, tranne che per alcune piccole eccezioni. Eccoli tutti.

Toyota di nuovo leader

Il primo marchio del settore dell'auto a comparire nella classifica di Interbrand è, anche per quest'anno, Toyota. La Casa giapponese cresce del +10% rispetto al 2021, scalando una posizione e salendo così al sesto posto generale. Segue stazionaria Mercedes-Benz, che ribadisce la sua leadership tra i brand esclusivamente premium, crescendo sempre del +10%.

Alla terza e alla quarta posizione si verifica, invece, un'inversione. Tesla segna una crescita del +32% rispetto al 2021 e sorpassa BMW, che scende così di una posizione nella classifica generale fermandosi al 14esimo posto. Dietro di lei Honda che resta stabile dopo il lieve calo dello scorso anno.

Anche Hyundai e Audi restano stabili come posizioni in classifica generale, segnando una crescita rispettivamente del +14% e +11%, seguite da Volkswagen e Ford che crescono del +10% e +12%, segnando un aumento di valore positivo ma piuttosto contenuto. Dopo di loro Porsche che sale alla 53esima posizione generale grazie a una crescita del +15%.

Nissan, invece, scende di due posizioni ma resta stabile tra i brand automotive, proprio come Kia. Tra loro Ferrari, che passa dal 76esimo al 75esimo posto nella classifica generale registrando una crescita del +31%. Alle ultime due posizioni, infine, si verifica di nuovo una breve inversione. Land Rover aumenta il proprio valore del +10% e sorpassa MINI, che scende di tre posizioni anche nella classifica generale.

100 Best Global Brands 2021, la classifica generale

Posizione Brand Crescita rispetto al 2021 Valore (milioni di dollari) 1 Apple +18% 482,215 2 Microsoft +32% 278,288 3 Amazon +10% 274,819 4 Google +28% 251,751 5 Samsung +17% 87,689 6 Toyota +10% 59,757 7 Coca-Cola 0% 57,535 8 Mercedes-Benz +10% 58,103 9 Disney +14% 50,325 10 Nike +18% 50,289

100 Best Global Brands 2021, la classifica auto