Se state considerando il passaggio a un'auto elettrica difficilmente non prenderete in considerazione il marchio Tesla. Il che non significa comprarne una (le elettriche americane non piacciano a tutti e non costano poco), ma tenerle sicuramente presenti in quanto benchmark di categoria.

Una notizia di questo periodo che potrebbe stuzzicare gli aspiranti Teslari che non vogliono o non possono spendere almeno 58.000 euro per una Model 3 nuova, è che sul mercato dell'usato stanno arrivando centinaia di auto usate. E il numero è destinato a crescere ulteriormente nei prossimi mesi con probabili riflessi sulle quotazioni...

3 anni dopo

Precisiamo innanzitutto che questa "invasione" di Tesla Model 3 usate è fisiologica: in questi mesi sono in scadenza molti contratti di leasing e noleggio a lungo termine, tipicamente della durata di due o tre anni.

Centinaia di Tesla Model 3, in particolare quelle vendute nei primi due anni di commercializzazione in Italia (tra il 2019 e il 2020 ne sono immatricolate ben 5.297), si stanno riversando sul mercato dell'usato e potrebbero controbilanciare una domanda che si scontra da mesi con la carenza di prodotto, elettrico e non.

Dunque vediamo con questa rapida guida all'acquisto, quanto costano le Model 3 usate, che tipo di garanzia hanno, qual è il valore residuo di queste Tesla di seconda mano e dove si possono acquistare.

L'usato ufficiale Tesla

Il principale vantaggio di comprare l'usato ufficiale (con trasferimento di proprietà fatto attraverso Tesla) è quello di poter godere di una garanzia di 1 anno o 20.000 km che decorre dall'anno di scadenza della garanzia originale di 4 anni o 80.000 chilometri. Se comprate una Model 3 usata di tre anni, avrete cioè una garanzia di 2 anni (1 anno residuo + 1 anno extra).

C'è poi la garanzia di 8 anni per la batteria (o 160.000 o 192.00 km per Long Range e Performance) che si attiva se la capacità di carica scende al di sotto del 70%.

I prezzi dell'usato ufficiale sono leggermente più alti rispetto alle Tesla Model 3 vendute da commercianti e privati, ma sulla carta dovrebbero godere di una lavoro di revisione e rimessa a nuovo specifico.

Al momento sulla pagina dell'usato garantito Tesla ci sono poco meno di 70 Model 3 usate del 2019 e 2020, con prezzi che oscillano da un minimo di 39.500 euro a un massimo di 66.900 euro. Ma andiamo a vedere l'offerta modello per modello.

L'acquisto di una Model 3 usata e con garanzia ufficiale Tesla può essere fatto online depositando un acconto (non rimborsabile) tramite carta di credito, come spiegato in questa pagina. I tempi di consegna delle vetture usate, presenti fisicamente nei Service Center Tesla di tutta Italia, sono di circa due settimane.

Gli indirizzi dei Service Center Tesla presenti a Bologna, Bolzano, Brescia, Caserta, Firenze, Padova, Peschiera Borromeo (MI), Roma e Torino, li trovate in questa pagina.

Le quotazioni della Model 3 usate garantite Tesla

Partiamo dalla Tesla Model 3 Standard Range Plus, quella a trazione posteriore con batteria da 58 kWh, autonomia di 409 km e potenza di 306 o 325 CV. Il prezzo medio dell'usato ufficiale è di 46.500 euro, incredibilmente vicino ai 48.500 del prezzo del nuovo nel 2019. Il valore residuo dopo 3 anni è altissimo e cioè pari 95,8% il che è però una conseguenza dell'inflazione che c'è stata sul listino del nuovo: oggi i prezzi partono da 57.490 euro. I chilometraggi oscillano da un minimo di 12.000 a un massimo di 81.000 km.

La Tesla Model 3 Long Range a trazione posteriore è invece la più rara da trovare e al momento ce n'è una sola in vendita negli Store Tesla a 41.900 euro. La ben più diffusa Model 3 Long Range a trazione integrale ha invece un prezzo medio nell'usato (sempre sul sito Tesla) di 51.600 euro. Anche in questo caso il valore residuo dopo 3 anni, confrontato ai 54.500 euro del 2019, è molto elevato: 94,6%. Le percorrenze variano da un minimo di 16.000 a un massimo di 131.000 km, con i modelli meno "chilometrati" al vertice delle quotazioni.

Arriviamo poi alla poderosa Model 3 Performance da 510 CV e 530 km di autonomia che viene offerta usata da Tesla a un prezzo medio di 61.690 euro. Una cifra addirittura superiore ai 60.990 euro di listino del 2019, con un incremento di valore dell'1,3%. In questo caso le percorrenze oscillano tra i 22.000 e i 107.000 km.

Comprare la Tesla usata da un rivenditore o un privato

Molte altre Tesla di seconda mano non rientrano nel circuito degli Store Tesla, ma vengono permutate per altre marche in altre concessionarie, riscattate, vendute dalle società di noleggio/leasing o vendute privatamente.

Basta infatti controllare siti specializzati in auto usate per trovare centinaia di annunci di privati, concessionari, agenti o salonisti che offrono Tesla Model 3 del 2019 e 2020. Ad esempio Auto Scout24 ne ha al momento più di 200 in vendita in Italia, con prezzi oscillanti tra i 35.000 e i 65.000 euro e Automobile.it ne ha 43 in offerta tra 39.990 e 57.900 euro.

In generale i privati propongono i prezzi più bassi del mercato, ma non possono offrire alcuna garanzia aggiuntiva, come invece fanno commercianti e rivenditori che sono obbligati per legge a offrire almeno 1 anno di garanzia.

Cosa controllare

In una Tesla usata è sempre importante controllare lo stato e l'allineamento di portiere e pannelli carrozzeria, fattori a volte carenti già sulle Model 3 nuove. Un'attenta revisione la meritano anche gli interni in pelle sintetica che possono mostrare segni di usura, così come il tetto apribile per scoprire la presenza di eventuali infiltrazioni d'acqua. Da non dimenticare è poi il check del pannello nero della console centrale che sui modelli prodotti prima del 2021 era più soggetto a graffi e crepe.

Importante è anche controllare la schermata Tesla sul display centrale per avere conferma che il modello proposto sia esattamente quello pubblicizzato dal venditore. Sempre dal touch screen centrale, alla voce software, è possibile poi controllare se sono davvero presenti e attive alcune opzioni importanti e costose come Autopilot avanzato e Guida autonoma al massimo potenziale.

Ricordiamo invece che tutte le Tesla, Model 3 compresa, sono da sempre aggiornate a livello software all'ultima release grazie ai periodici aggiornamenti online "Over-the-Air" che sono diventati un'esclusiva prima e un grande vantaggio poi per i proprietari delle auto di Elon Musk. Un ultima nota riguarda invece il fatto che i modelli venduti prima del 2021 non hanno alcune dotazioni introdotte successivamente come il volante riscaldato, lo sbrinatore di parabrezza e tergicristallo e altri dettagli minori di stile e tecnologia.

Comprare, aspettare o... cambiare modello?

Dopo questa disamina è evidente che le Tesla Model 3 usate hanno quotazioni particolarmente alte e se da un lato si possono giustificare con il successo del modello e il rialzo dei prezzi di listino del nuovo, non sembrano tener conto del fatto che la stessa Tesla propone la Model Y nuova (cioè la stessa macchina in configurazione crossover) con prezzi a partire da 49.990 euro e tempi di attesa ragionevoli (1-3 mesi).

Tesla Model 3 Tesla Model Y

Per chi non ha l'esigenza immediata di un'auto, a nostro parere conviene dirottare l'attenzione su una Model Y nuova. E se non volete guidare altre Tesla al di fuori della Model 3 secondo noi conviene aspettare lo stesso: le quotazioni non sono ancora stabili e potrebbero verosimilmente abbassarsi con l'inevitabile aumentare degli stock. Perché nessuno scappa alla legge della domanda e dell'offerta.