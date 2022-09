Proseguono i crash test in questa seconda metà del 2022 da parte dell'Euro NCAP. A essere testati negli ultimi mesi sono stati diversi nuovi SUV di medie dimensioni, a partire dalla Tesla Model Y, dalla Kia Niro e dalla sorella Genesis GV60, fino a due auto cinesi di recente introduzione nel nostro Continente; la Wey Coffee 01 e la Ora Funky Kat

Tutte hanno ottenuto le 5 stelle dopo i test, grazie soprattutto a una dotazione di sicurezza attiva di serie molto cospicua, con una sola eccezione; la Kia Niro senza il pacchetto di sicurezza aggiuntivo (optional), che si è fermata a 4 stelle.

Tesla Model Y - 5 stelle

Il più piccolo tra i SUV coupé di Elon Musk si è dimostrato molto affidabile durante i crash test condotti dall'Ente europeo per la sicurezza. La Model Y ha totalizzato quasi il 97% nella protezione degli occupanti adulti in caso di urto, l'87% nella protezione degli occupanti posteriori più piccoli, l'82% nella protezione dei pedoni e degli altri utenti della strada vulnerabili e, infine, un 98% nell'efficienza dei sistemi di assistenza alla guida attiva.

Per i test sono state utilizzate delle versioni di accesso, ma chiaramente i risultati sono applicabili anche alle versioni più potenti.

Kia Niro - 4 e 5 stelle

La rinnovata crossover coreana è stata sottoposta questo mese ai test del caso, per ben due volte; la prima senza e la seconda con il pacchetto di assistenza alla guida completo evoluto DriveWise.

Nel primo caso, il crossover ha totalizzato il 91% nella protezione degli occupanti adulti in caso di urto, l'84% nella protezione degli occupanti posteriori più piccoli, il 75% nella protezione dei pedoni e degli altri utenti della strada vulnerabili e, infine, un relativamente basso 60% nell'efficienza dei sistemi di assistenza alla guida di serie.

Nel secondo caso, la nuova Kia Niro ha totalizzato gli stessi risultati per i primi due dati, mentre il 76% nella protezione dei pedoni e degli altri utenti della strada vulnerabili e un buon 79% nell'efficienza dei sistemi di assistenza alla guida, in questo caso potenziati e totalmente di Livello 2.

Ancora una volta quindi, dopo il test eseguito alcuni mesi fa dallo stesso Euro NCAP sulla nuova DS 4, viene messa in luce l'importanza oggi più che mai di dotare, in fase d'ordine, le nuove auto con questi evoluti sistemi, che possono davvero fare la differenza in casi critici.

Genesis GV60 - 5 stelle

Questo mese, poi, è stato testato anche il piccolo SUV coupé elettrico di Genesis, la GV60. Probabilmente non arriverà mai in vendita ufficialmente in Italia, ma è comunque interessante vedere i risultati ottenuti in relazione alle altre auto del Gruppo Hyundai.

L'elettrica del Brand premium coreano ha totalizzato un buon 89% nella protezione degli occupanti adulti, un 87% nella protezione degli occupanti posteriori più piccoli, il 63% nella protezione degli altri utenti della strada vulnerabili e, infine, un alto 88% nell'efficienza dei sistemi di assistenza alla guida attivi.

In vendita dalla fine del 2022, questo SUV coupé elettrico dovrebbe essere ordinabile in Germania, Regno Unito e Svizzera. Non è escluso che qualche importatore parallelo si organizzi per aprire le vendite anche nel nostro Paese.

Wey Coffee 01 - 5 stelle

E' innegabile ormai che i SUV cinesi elettrici o ibridi plug-in stiano per invadere l'Europa. Ne abbiamo parlato tante volte e uno dei primi che dovrebbe ufficialmente approdare sul mercato è il Wey Coffee 01, un grande transatlantico autostradale ricco di tecnologia e optional.

L'Euro NCAP in questa nuova tornata di test lo ha messo alla prova, ottenendo dei risultati di tutto rispetto. Il maxi cinese ha totalizzato il 91% nella protezione degli occupanti adulti, l'87% nella protezione degli occupanti posteriori più piccoli, il 79% nella protezione degli altri utenti della strada vulnerabili e un ottimo 94% nell'efficienza dei sistemi di assistenza alla guida attivi, in questo caso di Livello 2.

Ora Funky Kat - 5 stelle

Ma questo mese è stata messa alla prova anche una seconda auto elettrica cinese. Si tratta della tondeggiante Ora Funky Kat, un'auto che ha stupito fin dalla sua prima presentazione per il suo design sicuramente unico e gradevole alla vista.

Quella che potrebbe essere una delle concorrenti dirette della Honda e, ha totalizzato il 92% nella protezione degli occupanti adulti, l'83% nella protezione degli occupanti posteriori più piccoli, il 74% nella protezione degli altri utenti della strada vulnerabili e, infine, un buon 93% nell'efficienza dei sistemi di assistenza alla guida attivi.