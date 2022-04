Proseguono i crash test per questa prima parte del 2022 da parte dell'Euro NCAP. A essere testati negli ultimi mesi sono stati due SUV di medie dimensioni, la DS 4 e la Honda HR-V, con la Dacia Jogger che eredita le valutazioni di Sandero.

Le prime due hanno ottenuto 4 stelle dopo i test a causa di una dotazione di sicurezza attiva di serie ritenuta non completa. Solo di serie però, perché la dotazione optional del pacchetto Drive Assist della DS 4 le ha permesso di ottenere le 5 stelle in un secondo test. Da segnalare poi che la Dacia Jogger non è stata testata, ma ha ottenuto 1 stella partendo dai risultati già ottenuti da nuova Dacia Sandero, modello da cui deriva la multispazio romena.

DS 4 - 4 stelle

A un anno dalla presentazione ufficiale, la DS 4 è passata per le mani dell'EuroNCAP, per ben due volte.

Per il primo test l'ente di ricerca europeo ha utilizzato una versione base, dotata quindi dei dispositivi di ausilio alla guida e di sicurezza attiva di serie, come la semplice frenata automatica per i pedoni. In questa versione il SUV francese ha totalizzato nella protezione degli adulti un punteggio del 85%, simile a quello ottenuto per la protezione dei passeggeri più piccoli, pari all'86%. Per la protezione degli utenti della strada si è invece fermata al 74%, a causa proprio della non completa presenza dei dispositivi di assistenza alla guida.

Proprio per questo motivo, l'EuroNCAP ha deciso di effettuare quindi un secondo test su un'altra DS 4, dotata però del Drive Assist pack completo, con Adaptive Cruise Control con funzione Stop&Go, sensori di parcheggio anteriori, telecamera di retromarcia, rear cross traffic alert e predictive blind spot detection, sistemi questi in grado di fare spesso la differenza nella guida quotidiana.

In particolare, questa seconda DS è riuscita a ottenere le 5 stelle nel punteggio complessivo, con una punteggio percentuale per quanto riguarda i sistemi di sicurezza attiva del 82%.

Honda HR-V - 4 stelle

Punteggi simili a quelli della DS 4, nella versione senza Drive Assist pack, sono stati ottenuti anche dalla rinnovata Honda HR-V, che arriva a 4 stelle con una percentuale dell'82% per quanto riguarda la sicurezza degli occupanti adulti e un 75% per quanto riguarda la sicurezza dei bambini.

Il SUV giapponese ha poi evidenziato anche una particolare attenzione alla protezione dei ciclisti, con alcuni dispositivi di sicurezza utili che non sempre si trovano di serie su auto dello stesso segmento. Allo stesso tempo però ha totalizzato un punteggio del 72% (inferiore alla media) per la protezione dei pedoni a causa dell'assenza del cofano anteriore attivo.

Dacia Jogger - 1 stella

In questi primi mesi del 2022, la Dacia Jogger non è stata testata dall'ente di sicurezza europeo. I punteggi riportati dall'Euro NCP fanno quindi riferimento ancora ai test effettuati sulla Dacia Sandero Stepway, il modello da cui deriva.

Questo vale alla Dacia Jogger un punteggio di 1 stella nonostante una buona percentuale di protezione adulti (70%) e bambini (69%), ma con la protezione pedoni al 41%. Quella che le fa perdere le due stelle ottenute da Sandero è invece la voce sistemi di sicurezza che arriva al 39% per la mancanza del sistema di allerta per l'allacciamento delle cinture sulla terza fila di sedili.