È tempo di crash test per sette nuovi modelli. Le prove, effettuate dall’EuroNCAP (l’ente europeo che verificare la sicurezza delle auto), hanno visto protagonisti quattro SUV (di cui due 100% elettrici), una compatta, una coupé e una multispazio.

Parliamo di Volkswagen Polo, Volkswagen Taigo, Lexus NX, Renault Megane E-Tech, BMW Serie 2 Coupé, Volkswagen ID.5 e Ford Tourneo Connect. Tutti i modelli testati hanno ottenuto il massimo dei voti con 5 stelle, tranne la BMW che ha concluso le prove con 4 stelle.

Volkswagen Polo – 5 stelle

Volkswagen Polo crash test

Recentemente aggiornata nello stile, la compatta di Wolfsburg eccelle nella protezione degli adulti totalizzando il 94%, mentre quella per i passeggeri più piccoli si ferma all’80%. 70%, invece, per la protezione degli utenti della strada e 70% per la completezza e l’efficienza dei dispositivi di assistenza alla guida.

In particolare, la Volkswagen Polo raggiunge il punteggio massimo nell’impatto laterale (grazie alla presenza dell’airbag centrale) e nella facilità di soccorso ed estrazione dei passeggeri in caso d’incidente.

Volkswagen Taigo – 5 stelle

I punteggi sono sostanzialmente identici per la Taigo, il nuovo SUV coupé della Casa tedesca. Anche questo modello ha totalizzato un 94% nella protezione degli adulti e il 70% per l’assistenza alla guida. Ancora più importanti i risultati ottenuti per la protezione dei bambini (84%) e dei pedoni (71%).

In sostanza, la Taigo reagisce bene ai vari tipi di urti offrendo una buona protezione anche in caso di tamponamento contenendo il colpo di frusta per il collo dei passeggeri. In questi casi, l’auto frena automaticamente riducendo i rischi di un tamponamento a catena o di un successivo incidente.

Lexus NX – 5 stelle

La Lexus NX ibrida plug-in raggiunge le 5 stelle con una punta d’eccellenza del 91% nell’assistenza alla guida, frutto della grande efficienza di frenata automatica d’emergenza e mantenimento di corsia.

Elevati anche i valori della protezione di adulti e minori (rispettivamente 83 e 87%). 83% anche per la protezione dei pedoni, con buoni risultati in caso d’impatto con la testa o con le gambe.

Renault Megane E-Tech – 5 stelle

5 stelle anche per la Renault Megane E-Tech, il SUV elettrico che si è aggiunto recentemente alla gamma francese. La Megane a batteria totalizza un punteggio di 85% per la protezione degli adulti e l’88% per quella dei passeggeri più piccoli (il valore più alto in questa serie di test). 65%, invece, per la protezione dei pedoni, con EuroNCAP che ha sottolineato il risultato negativo per la zona pelvica per la persona investita.

Infine, la Renault ha ottenuto il 79% per i sistemi di sicurezza, grazie alla presenza di numerosi dispositivi come il mantenimento di corsia (anche in caso di emergenza) e l’Intelligent Speed Assist.

BMW Serie 2 Coupé – 4 stelle

L’unico modello di questa tornata di test a non ottenere il punteggio pieno è la nuova BMW Serie 2 Coupé. La sportiva bavarese ha raccolto risultati positivi per la protezione di adulti e minori (82 e 81%), oltre ad un punteggio di 67% per la protezione dei pedoni.

A penalizzare la BMW è stata l’efficienza dei sistemi di assistenza alla guida con uno score del 64% dovuto alla poca precisione in scenari complessi come la frenata d'emergenza in caso di attraversamento improvviso di un ciclista.

Volkswagen ID.5 e Ford Tourneo Connect – 5 stelle

5 stelle anche per Volkswagen ID.5 e Ford Tourneo Connect che hanno confermato i risultati ottenuti rispettivamente da ID.4 e Volkswagen Caddy. Questi modelli, infatti, condividono buona parte della struttura e della componentistica e offrono un grado di protezione sostanzialmente identico.