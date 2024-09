La terza generazione della Honda HR-V si aggiorna nell'immagine e nei contenuti con leggeri tocchi di stile sia all'esterno che nell'abitacolo.

Il più compatto dei SUV Honda guadagna anche l'inedito allestimento Advance Plus e nuovi colori di carrozzeria e sarà in vendita già a partire da questo mese di settembre 2024 in tutta Europa.

Cambia faccia

La novità più evidente nello stile esterno della Honda HR-V è il frontale che presenta una griglia dalla forma inedita e sovrastata da una cornice argentata, gruppi ottici con interno oscurato e nuova firma luminosa e una parte inferiore del paraurti rifinito in nero lucido.

Honda UK Honda HR-V (2024), la vista anteriore

Al posteriore si nota una diversa forma delle lenti interne ai gruppi ottici, con relativa nuova firma luminosa. Nuove sono anche le tinte di carrozzeria nei colori Sage Green, Seabed Blue e Urban Grey.

Honda UK Honda HR-V (2024), la vista posteriore

Aggiornamenti alla console centrale

Nell'abitacolo della HR-V restyling 2024 si nota la forma modificata della console centrale che ora risulta più piatta, ergonomica nell'utilizzo e con accesso facilitato al tappetino di ricarica wireless dello smartphone.

Honda UK Honda HR-V (2024), gli interni della versione UK con guida a destra

Solamente in viaggio si può invece apprezzare la decisione di Honda di aggiungere materiale insonorizzante per l'abitacolo e la presenza di vetri oscurati su tutti gli allestimenti della nuova Honda.

Arriva l'allestimento Advanced Plus

Il nuovo allestimento Advanced Plus della Honda HR-V si riconosce per la verniciatura in tinta carrozzeria degli archi passaruota, della parte inferiore dei paraurti e delle bandella sotto porta, oltre che per cerchi in lega di disegno specifico e la griglia anteriore in Crystal Black.

Honda UK Honda HR-V (2024), la vista di tre quarti posteriore

Su tutta la gamma della Honda HR-V 2024 restano confermate le dotazioni già note come il sistema di movimentazione dei sedili posteriori Magic Seats, la motorizzazione full hybrid e:HEV da 131 CV e gli ausili alla guida e i sistemi di sicurezza compresi nel pacchetto Honda SENSING.