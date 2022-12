Un’auto della polizia messa a punto da AC Schnitzer? Sì, perché anche le forze dell’ordine tedesche non rinunciano al tuning, almeno per una volta all’anno. Da 17 anni, infatti, il Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture Digitali della Germania organizza una campagna di sensibilizzazione sul tuning sicuro e legale.

La portabandiera del progetto “Tune It! Safe!” del 2022 è questa speciale BMW i4 trasformata da AC Schnitzer.

Un tuning “responsabile”

La i4 della polizia ha un look decisamente affilato, con splitter e alette che rendono ancora più minaccioso il frontale. La calandra a doppio rene incorpora due lampeggianti LED, mentre sulle fiancate si trovano nuovi inserti nelle feritoie e minigonne più grandi. I cerchi in lega bicolore argento e nero sono da 20” e sono montati su pneumatici Hankook (uno degli sponsor del progetto) Ventus S1 Evo 3.

Nel posteriore, invece, c’è uno spoiler in nero lucido che esalta l’aerodinamica della vettura. Ad essere stato modificato è anche l’assetto, con nuove molle che hanno abbassato l’altezza della BMW di circa 20-25 mm.

BMW i4 per la polizia tedesca, il tuning di AC Schnitzer Nel kit sono compresi spoiler, splitter, minigonne e tanti altri inserti per migliorare l'aerodinamica L'abitacolo della BMW i4 mantiene connettività e tecnologia del modello di serie

Rinnovati anche gli interni dove si trovano la pedaliera in alluminio, la cover “Black Line” per il controller dell’iDrive e un portachiave di alluminio.

L’i4 della polizia è anche più potente? Sfortunatamente no. AC Schnitzer non è intervenuta sul powertrain della BMW lasciando invariata la potenza di 544 CV per la versione M50.

Naturalmente, l’omologazione di una modifica di questo tipo sarebbe stata molto più delicata da un punto di vista legale. Inoltre, come si è visto negli anni, i tuner raramente intervengono sulle auto a batteria cambiandone potenza o autonomia. Crediamo comunque che l’accelerazione 0-100 km/h di 3,9 secondi sia sufficiente per cavarsela in diverse situazioni.