L'Area B di Milano ha fatto e fa discutere, con la nuova stretta alla circolazione varata il 1° ottobre 2022 e che ha messo sulla lista nera anche le auto diesel Euro 5. Chiunque ne possegga una quindi non può girare in buona parte del comune dalle 7.30 alle 19.30. Le proteste non sono mancate e così da Palazzo Marino hanno deciso di offrire una deroga ai proprietari di autoveicoli Euro 5 diesel.

Deroga che varrà per tutti, residenti e non nel Comune di Milano, taxi ed NCC, a patto però che venga soddisfatta una condizione necessaria. Ecco quale.

Basta cambiare

Per poter circolare in Area B a bordo di un'auto diesel Euro 5 bisognerà aver sottoscritto o sottoscrivere, entro 31 marzo 2023, un contratto di acquisto, leasing o noleggio a lungo termine, per un nuovo veicolo.

Se quindi si ha già intenzione di cambiare auto, acquistandone una elettrica, ibrida o comunque omologata Euro 6, si potrà ancora entrare liberamente in Area B senza bisogno di ricorrere al sistema Move-In.

Attenzione però: la deroga ha una scadenza. Il permesso di circolazione infatti sarà valido fin alla consegna del nuovo veicolo e comunque non oltre il 30 settembre 2023. Con i tempi di consegna delle auto nuove sempre più lunghi conviene quindi muoversi, perché può capitare che si vada ben al di là dei 180 giorni.

Come ottenere la deroga per l'Area B

Per ottenere la deroga alla circolazione in Area B bisogna collegarsi al portale dell'Area B (occorre la registrazione), andare nella sezione "Richiesta permessi" e allegare:

copia fronte/retro del libretto di circolazione

contratto di acquisto/leasing/noleggio a lungo termine del nuovo veicolo

Bisogna inoltre ricordare che per richiedere una deroga online bisogna aver già registrato il proprio veicolo sulla piattaforma di Area B.