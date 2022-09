L'Area B di Milano si prepara a chiudersi ulteriormente ad auto più datate e dal 1° ottobre 2022 scatteranno nuovi divieti, bloccando modelli da Euro 2 benzina a Euro 5. Una stretta che lascerà fuori dai varchi numerosi automobilisti, anche se sono previste alcune deroghe, tra cui quelle per coloro che installeranno sulla loro auto il sistema Move-In.

Si tratta di fatto di una scatola nera simile a quella utilizzata da numerose compagnie assicurative, grazie alla quale vengono rilevati gli spostamenti dell'auto, garantendo un certo numero di km di percorrenza annuale, livellati sulla classe inquinante. Ma vediamo nel dettaglio cos'è e come funziona Move-In.

Per utilizzare termini tecnici Move-In è "deroga chilometrica, misurabile e controllabile tramite l’installazione di una scatola nera (black-box) sul veicolo". Si tratta quindi di un dispositivo deputato a rilevare e registrare i vari movimenti dell'auto e lo stile di guida, installabile a pagamento su qualsiasi auto.

Inizialmente nata per monitorare lo spostamento di veicoli inquinanti in Piemonte e Lombardia, a Milano è valida da ottobre 2021 e se installata su auto che normalmente non potrebbero accedere all'Area B, ne "apre" i varchi, ma con un numero limitato di chilometri da percorrere dentro la ztl.

Move-In, come funziona

La scatola nera del servizio Move-In installata sull'auto rileva, attraverso un collegamento satellitare a un'infrasttura dedicata, le percorrenze reali del mezzo. Percorrenze che avvengono unicamente all'interno dell'Area B anche se, come vedremo più avanti, non è tutto così chiaro.

Come detto ogni tipologia di veicolo, sulla base della classe di emissioni cui appartiene, ha a disposizione un "monte chilometri" annuale da percorrere all'interno dell'Area B, esauriti i quali si torna a essere un'auto come le altre, con tutte le restrizioni del caso.

Per esempio un'auto Euro 0 può percorrere 200 km all'anno entro i confini della ztl, una Euro 4 diesel invece ne ha 2.000. Di seguito le tabella delle soglie chilometriche per Area B, e Lombardia, per le soglie in regione Piemonte potete consultare il sito ufficiale del servizio.

Move-In, le tabelle delle percorrenze in Area B

Move-In Area B - Categorie veicoli (km/anno) Alimentazione e classe Cat. M1-M2 Cat. N1-N2 Cat M3-N3 Benzina Euro 0 200 200 200 Gasolio Euro 0 200 200 200 Benzina Euro 1 300 300 300 Gasolio Euro 1 300 300 300 Benzina Euro 2 600 600 600 Gasolio Euro 2 600 600 600 Gasolio Euro 3 1.500 1.500 1.500 Gasolio Euro 4 1.800 2.000 2.000 Gasolio Euro 5 2.000

Move-In, le tabelle delle percorrenze in Lombardia

Alimentazione e classe Cat. M1-M2 Cat. N1-N2 Cat M3-N3 Benzina Euro 0 1.000 2.000 2.000 Gasolio Euro 0 1.000 2.000 2.000 Benzina Euro 1 2.000 4.000 4.000 Gasolio Euro 1 2.000 4.000 4.000 Gasolio Euro 2 4.000 6.000 6.000 Gasolio Euro 3 7.000 9.000 9.000 Gasolio Euro 4 10.000 12.000 12.000

Monitorando anche lo stile di guida Move-In permette agli automobilisti più virtuosi di guadagnare chilometri aggiuntivi, potendo così aumentare il monte chilometri iniziale.

Come specificato sul sito ufficiale "I chilometri aggiuntivi conseguiti su strade urbane all’interno di Area B, si sommano alla soglia totale regionale ma non determinano l’aumento della percorrenza disponibile per Area B".

Aderendo a Move-In comporta l'impossibilità di far ricorso alle deroghe previste per l'accesso all'Area B di Milano, vale a dire:

50 giorni di accesso e circolazione dinamica da effettuare entro 12 mesi dalla data del primo accesso alla ZTL Area B

25 giorni di accesso e circolazione dinamica all’anno riservati ai residenti a Milano e alle imprese aventi sede operativa in Milano

5 giorni di accesso e circolazione dinamica all’anno riservati ai non residenti a Milano e alle imprese che non hanno sede operativa in Milano.

A questo punto bisogna però fare delle precisazioni: come specificato sul sito ufficiale di Move-In "I chilometri vengono scalati in tutte le tratte stradali (autostrade comprese) ricadenti nei territori comunali in cui sono vigenti limitazioni strutturali e permanenti della circolazione. Nell’anno di adesione, i chilometri vengono conteggiati tutte le ore del giorno (0-24) e tutti i giorni della settimana (lun-dom)".

Prima di aderire a Move-In conviene quindi fare i calcoli, valutando se conviene - relativamente all'Area B di Milano, sfruttare le deroghe riportate in alto.

Move-In, quanto costa

I costi di Move-In sono:

30 euro per l'installazione della scatola nera

20 euro all'anno per la fornitura del servizio

Per il primo anno quindi il costo di Move-In è di 50 euro, che passano poi a 20 per gli anni successivi. Chi abbia già una scatola nera compatibile con il servizio non dovrà pagare il costo di installazione. Attualmente i dispositivi Move-In sono forniti da Air, LoJack, Octo e Viasat.

Move-In, come si attiva

Per aderire a MoVe-In valido per l'Area B bisogna prima di tutto registrarsi sulla piattaforma informatica dedicata utilizzando lo SPID o CNS. Ci sono 2 casi di sottoscrizione:

Nuova sottoscrizione : dopo la richiesta bisogna selezionare l'estensione al servizio Area B per il veicolo interessato

: dopo la richiesta bisogna selezionare Se si è già iscritti a Move-In: bisogna richiedere l'adesione al servizio Area B all’interno della sezione prevista.

L'iscrizione è annuale e non ha il rinnovo automatico.