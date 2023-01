Molti ricordano Rowan Atkinson per aver impersonato Mr. Bean e Johnny English. Pochi sanno, però, che l’attore inglese è un grande appassionato di auto, tra le quali c’è anche la Lancia Delta Integrale. Proprio l’esemplare posseduto da Atkinson sarà battuto all’asta il prossimo 25 febbraio da Silverstone Auctions.

Ancora in perfette condizioni, la “Deltona” potrebbe essere venduta tra le 65.000 e le 75.000 sterline (tra 74.000 e 85.000 euro).

30 anni di vita e una storia tra Giappone e Regno Unito

L’esemplare in vendita è in colorazione Lord Blue ed è una Evo II HF Integrale, l’ultima declinazione del mito dei rally. Leggendo la descrizione presente sul sito, la Delta ha percorso circa 87.000 km e il suo primo proprietario è stato giapponese. Nel 2011, l’auto è stata importata nel Regno Unito e poco dopo è entrata nel garage di Rowan Atkinson.

L’attore ha mantenuto in ottima forma la sua Lancia con controlli regolari e certificati, tanto che le foto mostrano un esemplare praticamente privo di difetti estetici nella carrozzeria e negli interni.

La Lancia Delta HF Integrale EVO II di Rowan Atkinson all'asta Il 2.0 turbo della EVO II di Rowan Atkinson all'asta

Lanciata nel giugno 1993, questa versione è stata tra le più potenti mai prodotte, col 2 litri portato fino a 215 CV e 310 Nm che permetteva un’accelerazione 0-100 km/h di 5,7 secondi e una velocità massima di 220 km/.

La Delta ha avuto talmente tanto successo che, anche se la produzione è cessata nel 1994, tanti esemplari hanno continuato a essere venduti fino al 1995. E non sono mancate delle one-off, come la Cabrio di Gianni Agnelli, quella blindata per Leopoldo Pirelli e la versione firmata Abarth da 285 CV per Umberto Agnelli.