Una leggendaria Lancia Delta Integrale nuova di fabbrica è finita all’asta su Bring A Trailer. Il sito americano ha messo in vendita l’esemplare numero 69 dei 400 realizzati nello speciale allestimento Martini 5 Evoluzione concepito tra il 1991 e il 1992 per celebrare la quinta vittoria consecutiva di Lancia nella classifica costruttori del mondiale di rally.

Con solo 168 km percorsi, questa Delta ha attirato subito le attenzioni di numerosi collezionisti da tutto il mondo, tanto che le offerte hanno toccato i 200.000 dollari (180.000 euro) a nove giorni dalla chiusura dell’asta.

L’edizione per celebrare il mito

La Delta Martini 5 si caratterizza per un allestimento unico e ispirato al modello che in quegli anni dominava i rally di mezzo mondo. La livrea Martini Racing sulle fiancate, infatti, è la stessa dell’auto da competizione, così come i cerchi bianchi da 15”. La Lancia è dotata anche di prese d’aria e spoiler neri e di una dotazione di bordo piuttosto completa.

A spiccare sono i sedili Recaro in alcantara nera con cuciture e cinture di sicurezza rosse. Per il resto, troviamo anche il climatizzatore manuale, l’antifurto elettronico con telecomando, l’autoradio con lettore CD e due altoparlanti, vetri elettrici e chiusure centralizzate. In più, a identificare ogni esemplare è presente una targhetta d’argento che riporta il numero di serie.

Vale come una Ferrari

La Martini 5 Evoluzione può contare su uno dei 2 litri più potenti mai montati su una Delta. Sotto al cofano della Lancia c’è spazio per una versione da 210 CV e 300 Nm di coppia (accoppiato a un cambio manuale a 5 marce), seconda solo alla Evo 2 da 215 CV e 310 Nm che uscì nel 1993.

L’auto è rimasta nel seminterrato di una concessionaria italiana fino al 2018, quando è stata importata negli Stati Uniti dall’attuale proprietario. La Lancia è stata recentemente sottoposta a manutenzione ed è offerta con cover originale e certificato di autenticità di Lancia Classiche.

Per il momento, la Delta Integrale ha raggiunto i 180.000 euro, ma è possibile che questa cifra cresca ulteriormente nelle prossime ore. Non male per un’auto che nel 1992 valeva 56 milioni di lire (circa 48 mila euro attuali tenendo conto dell’inflazione).