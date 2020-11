Un annuncio per tutti i cultori della mitica Lancia Delta HF Integrale Evo 2: una rara "Deltona" in edizione limitata Blu Lagos è in vendita all'asta Arizona del 22 gennaio 2021 per RM Sotheby's.

La buona notizia, che interesserà comunque i collezionisti senza grossi limiti di spesa, è che questa Evo 2 del 1995 è offerta senza prezzo di riserva, nel senso che qualsiasi cifra proposta dal compratore sarà accettata, anche se molto bassa.

Merce per collezionisti

Parlavamo di collezionisti facoltosi non a caso perché sicuramente la rarità di questa Delta Evoluzione II Blu Lagos, prodotta in circa 200 esemplari (alcune fonti riportano 205 o 215) interesserà molte persone e farà salire il prezzo di aggiudicazione. La Blu Lagos resta infatti una delle Delta più ambite di sempre assieme alle serie speciali in colori esclusivi (come la Giallo Ginestra e la Dealer's Collection) proposte fra il 1993 e il 1995.

Fotogallery: Lancia Delta HF Integrale Evo 2 Blu Lagos

47 Foto

Oltre alla targa italiana e diversi altri dettagli che ne confermano la prima immatricolazione nel nostro Paese possiamo notare la speciale tinta della carrozzeria Blu Lagos micalizzato, la sottile fascia gialla sui fianchi e gli interni in pelle color crema estesi anche ai sedili sportivi Recaro con poggiatesta integrale.

Facilmente oltre i 50.000 euro

Ricordiamo che la Lancia Delta HF Integrale Evoluzione II, detta anche Evo 2, rappresenta l'ultimo step evolutivo della famosa cinque porte pluri campionessa di rally, arrivata qui ad avere il motore 2.0 turbo 16 valvole da 215 CV.

Negli ultimi mesi altre Delta Evo 2 sono andate all'asta un po' in tutto il mondo. I prezzi di vendita oscillano tra i 50.000 e i 100.000 euro nelle aste europee (a seconda delle condizioni e del chilometraggio) e cifre ancora più alte negli USA dove la febbre da "Deltona" ha ormai raggiunto e a volte superato l'equivalente di 130.000 euro.