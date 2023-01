Una delle Alpina più potenti della storia è (anche) per le famiglie. Destinata a soli 250 fortunati in tutto il mondo, la B5 GT è la declinazione più esclusiva della BMW Serie 5 berlina e Touring.

Fortemente rivista dal Costruttore di Buchloe, la B5 GT è spinta da un V8 da 634 CV capace di regalare prestazioni da supercar di razza e una velocità massima di 330 km/h.

Se la gioca con Lamborghini e Ferrari

La novità più importante del modello 2023 riguarda proprio la motorizzazione. Il collaudato 4.4 V8 biturbo eroga ora 634 CV e 850 Nm, con un incremento di 13 CV e 50 Nm rispetto alla versione precedente grazie a un’ottimizzazione dei flussi d’aria e a un aumento nella pressione dei turbo.

Alpina B5 GT Touring Il 4.4 V8 dell'Alpina B5 GT

Tutta questa incredibile potenza è gestita dal cambio automatico a 8 rapporti opportunamente aggiornato per gestire la maggiore coppia e dotato di un Launch Control più efficace.

Lo scatto 0-100 km/h è da togliere il fiato: meno di 3,4 secondi per la berlina e 3,6 secondi per la Touring. La velocità massima, invece, è di 330 km/h per la tre volumi e “limitata” a 322 km/h per la famigliare. Anche il sound non lascia indifferenti, soprattutto se si considera che Alpina ha rivisto l’impianto di scarico aggiungendo un nuovo silenziatore capace di dare ancora più voce all’8 cilindri.

Inconfondibilmente Alpina

Lo stile dell’Alpina è sempre caratterizzato dai cerchi in lega da 20” a 20 razze, con una particolare finitura Marron Volciano e la scritta B5 GT.

Su entrambe le versioni, i cerchi lasciano intravedere il mostruoso impianto frenante Brembo con dischi da 395 mm all’anteriore e 398 mm al posteriore, mentre la Touring ha un assetto ancora più cattivo grazie a un’altezza da terra ridotta nel retrotreno che migliora stabilità e aerodinamica.

Gli interni dell'Alpina B5 GT

Le Alpina si possono ordinare nelle classiche colorazioni blu e verde oppure nelle sei tinte speciali Arctic Race Blue, Petrol Mica, Verde British Racing, Chalk, Imola Red e Daytona Violet. Le iconiche decalcomanie, invece, sono disponibili nelle colorazioni Marron Volciano, Blue Matt e Green Matt.

Naturalmente, anche l’abitacolo si differenzia rispetto a quello delle BMW, con sedili in pelle Nappa o Merino. Ma chi desidera la massima esclusività, può richiedere la pelle Lavalina, un tipo di lavorazione realizzata a mano dagli artigiani della Casa. Nel resto degli interni, comunque, il lusso resta alto, con pelle Dakota e alcantara nera.

Il prezzo indicativo anche per l’Italia è di 145.000 euro per la B5 GT berlina e di 148.000 euro per la Touring.