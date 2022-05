Fra le versioni speciali dei modelli BMW, una delle più conosciute è sicuramente la Alpina. Nato nel 1965 come preparatore sportivo dell'Elica e resosi indipendente nel 1978, questo marchio è passato proprio a inizio 2022 sotto il controllo della Casa bavarese.

L'ultima opera firmata Alpina è la Serie 3, che si sdoppia in due varianti prendendo il nome di B3 e di D3 S, esteticamente simili ma con differenze sostanziali nella filosofia di base e nel powertrain - benzina la prima e diesel la seconda.

Simili alla vista, disponibili anche Touring

Esteticamente sono entrambe più sportiveggianti rispetto alla loro controparte BMW standard, grazie a specifiche componenti aerodinamiche sia anteriori che posteriori. Senza dimenticare i cerchioni forgiati da 19 pollici di serie, che come optional possono arrivare a 20".

BMW Alpina D3 S Berlina

Alpina naturalmente offre le sue due verniciature più caratteristiche, il blu e il verde metallizzati, ma con la B3 e la D3 S arrivano anche vernici specifiche sfornate appositamente dal BMW Individual - tra cui il Rosso Melbourne, il Grigio Brooklyn e il Grigio Skyscraper.

BMW Alpina D3 S Touring

All'interno il protagonista principale è il sistema di infotelematica BMW iDrive di ultima generazione, dotata dell'Operative System 8, seguito dal cockpit da ben 14.9 pollici di grandezza e display curvo.

Come da tradizione Alpina, però, la vera chiave è la personalizzazione: si possono aggiungere optional come l'head-up display, ma soprattutto c'è una vasta gamma di materiali - pelle compresa - fra cui scegliere per il rivestimento, le finiture e quant'altro.

B3: prima le prestazioni

Fra le due, la Alpina B3 è sicuramente quella più orientata alle performance. Qui il 3.0 biturbo a sei cilindri in linea della BMW M3 (sigla S58) è stato modificato sia a livello software sia nelle componenti meccaniche, in primis col nuovo sistema di scarico e la turbina specifica, arrivando a 495 CV e 730 Nm di coppia. Il che significa 33 CV e 30 Nm in più rispetto all'originale BMW.

Alla turbina firmata Alpina si accompagnano un condotto d'aspirazione maggiorato e un intercooler capace di dissipare meglio il calore. Il cambio invece è uno sportivo automatico 8HP76 a 8 rapporti e convertitore di coppia rinforzato. La cambiata rapida e la trazione integrale contribuiscono a garantire alla B3 uno 0-100 km/h in 3,6 secondi (3,7 per la variante Touring) e 305 km/h di velocità massima (302 km/h per la Touring).

E infine il reparto sospensioni, che sono state modificate dalla branca Alpina Sport Suspension soprattutto a livello software, offrendo 4 modalità di guida che vanno da Comfort+ a Sport+ calibrando in modo differente la risposta degli ammortizzatori.

Per quanto riguarda i prezzi della BMW Alpina B3, si parte da 88.600 euro per la berlina e da 89.900 euro per la variante Touring.

D3 S: efficienza nel comfort

Proprio come la B3, anche la Alpina D3 S gode di un motore 3.0 biturbo a sei cilindri in linea, ma in questo caso è a alimentato a gasolio. Qui poi la priorità, oltre alle performance, è l'efficienza - motivo per cui ci troviamo davanti a un sistema mild hybrid a 48 V con starter generator, per migliorare la risposta dell'acceleratore e avere un supporto elettrico quando necessario.

La potenza comunque è più modesta rispetto alla B3, com'è giusto che sia per un'auto che bada di più all'efficienza e al comfort, fermando l'asticella a 355 CV. La coppia, invece, è sempre di 730 Nm già a partire da 1.750 giri/min.

Anche qui rimangono il cambio automatico a 8 rapporti e la trazione integrale, oltre a specifiche turbine a geometria variabile con relativi intercooler, e in questo caso l'accelerazione da 0 a 100 km/h richiede 4,6 secondi (4,8 per la Touring), mentre la velocità massima tocca i 273 km/h (270 km/h per la Touring).

Per quanto riguarda l'assetto, il discorso è lo stesso della B3: la branca Alpina Sport Suspension ha effettuato profonde modifiche a livello software, per offrire 4 modalità di guida da Comfort+ a Sport+ capaci di calibrare in modo molto differente la risposta degli sospensioni.

Nel caso della BMW Alpina D3 S, il prezzo di listino della berlina parte da 77.050 euro, mentre la variante Touring parte da 78.450 euro.